Manchester United, Marcus Rashford : "Solskjaer ? Une aide énorme pour moi"

L'attaquant des Red Devils a souligné l'impact de l'entraîneur norvégien sur son jeu et son évolution depuis son arrivée sur le banc de touche.

Ole Gunnar Solskjaer fait l'unanimité à Manchester United. Arrivé en pompier de service pour redresser la barre durant les six derniers mois de la saison, l'entraîneur norvégien a dépassé les attentes. Toujours invaincu en Premier League, Ole Gunnar Solskjaer est encensé par ses joueurs, mais aussi ses adversaires et les différents entraîneurs de Premier League. L'ancien attaquant a relancé plusieurs joueurs chez les Red Devils dont Marcus Rashford, devenu son attaquant titulaire et qui empile les buts.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Marcus Rashford a souligné l'impact d'Ole Gunnar Solskjaer dans son évolution et sa progression : "Pour moi, ça a été une aide énorme d'avoir ce type de guide autour de moi. Mais il a travaillé avec tous les joueurs avec tout ce qu'il a, on peut voir que même les défenseurs s'améliorent, que le milieu de terrain s'améliore, que l'équipe s'est améliorée dans l'ensemble, mais nous comprenons que nous pouvons encore progresser".

"Tout est possible"

"Il a ce savoir-faire, cette compréhension, c'est le genre de chose que vous avez naturellement chez ce type de personne. Même si ce n'est pas juste sur le terrain, avoir des conversations à ce sujet, tout cela s'additionne. Cela a été un grand chamboulement. Tant que nous continuons à nous améliorer, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas occuper le poste de façon permanente", a ajouté l'attaquant de Manchester United.

Utilisé comme attaquant de pointe par le Norvégien, mais capable de jouer sur un côté comme ce fut le cas avec José Mourinho, l'international anglais veut continuer de développer sa polyvalence : "Je pense qu'aujourd'hui, depuis que je suis en développement, je n'ai jamais voulu être un avant-centre. Je veux être capable de m'adapter, de jouer dans différentes positions, différents systèmes, je ne veux pas être juste avant-centre".



Marcus Rashford se met à rêver d'une épopée en C1 : "Quand nous étions à Dubaï, nous étions un peu bavards lorsque l'entraîneur m'a parlé, Anthony Martial et Jesse Lingard, et je venais de mentionner son but en finale de la Ligue des champions. Il nous a rapidement laissé entendre comprenez qu'avec tout ce que nous avons dans cette équipe, tout est possible et il n'est pas exagéré de dire que nous pouvons recréer ces moments".