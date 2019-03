Manchester United, Marcus Rashford s'inspire d'Aguero, Cristiano Ronaldo et Rooney

Recentré au poste de numéro neuf par Solskjaer, l'attaquant des Red Devils veut suivre l'exemple de certaines références à ce poste.

Marcus Rashford est l'un des grands gagnants de l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de . L'international anglais, régulièrement utilisé sur le côté par José Mourinho, a été recentré au poste de numéro neuf avec le Norvégien et empile les buts. Forcément, Marcus Rashford a grandi en regardant du football et a donc des idoles et des joueurs dont il s'inspire pour progresser. Dans une interview accordée à GQ, l'Anglais n'a pas caché son admiration pour l'attaquant du club rival, , Sergio Aguero.

"Je pense que Sergio Aguero est probablement l'avant-centre le plus complet. Même un jour sans, il peut vous marquer trois ou quatre buts. Pour moi, c’est un trait d’avant-centre que je prendrais toute la vie. Quand tu n'as pas un bon match mais que tu marques toujours des buts. C'est une compétence en soi. Aussi Harry Kane, son positionnement, son mouvement - un joueur très intelligent. J'aime aussi Pierre-Emerick Aubameyang", a avoué l'attaquant des Red Devils.

Rashford heureux de jouer neuf

Marcus Rashford a dévoilé ses exemples à Manchester United : "Je pense que pour moi Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes, Gary Neville - ils ont été l’exemple de beaucoup de jeunes à venir et ils le seront pour toujours. Ils ont donc probablement une valeur particulière pour tous les joueurs de l'académie à Manchester United. Ensuite pour moi, mes exemples, ce sont des joueurs comme Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo. Ruud van Nistelrooy était très bon".

L'international anglais est revenu sur l'évolution de son jeu et de son positionnement : "C’est vraiment un bon sentiment. Je dirais qu’avant, peut-être à environ 17 ans, les buts et être un attaquant n’était pas toujours une chose qui semblait agréable. J’avais toujours joué sur les côtés et derrière l’attaquant. C’était trois positions possibles pour lesquelles vous n’aviez pas à vous en tenir à certains emplois, vous savez ? Vous pouvez jouer ce que vous voyez et au début, quand ils essayaient de me convaincre de devenir un attaquant, c’était difficile, car l’essentiel pour moi était que vous ne touchiez pas souvent la balle".



"Vous pouvez avoir une occasion de but et vous devez prendre cette chance, et c’est une partie différente de votre cerveau, d’être un attaquant. C’est complètement différent des autres postes. Avant de rejoindre la première équipe, j'étais probablement en train d'apprendre cela et de me développer. Mais j’aimerais dire, surtout au cours des deux dernières années, que c’était une de mes préoccupations et j’essayais de canaliser ma façon de jouer pour marquer des buts et faire des passes décisives et savoir ce qui aidait le plus l’équipe. Mais c’est difficile quand on joue à droite et à gauche. Maintenant, peu importe ce que vous ressentez en entrant dans le match, c’est l’objectif principal pour moi et pour l’équipe, ce sont les buts et les passes décisives", a conclu Marcus Rashford.