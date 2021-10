Manchester United : Marcus Rashford embarrassé depuis la dérive...

L'attaquant des Red Devils a posté un message sur Twitter, avouant être embarrassé pour les fans depuis l'humiliation reçue face à Liverpool (5-0).

Marcus Rashford a déclaré qu'il était "embarrassé" par la défaite 5-0 concédée par Manchester United contre le rival de Liverpool dimanche, expliquant la raison de son silence sur les médias sociaux ces derniers jours par le sentiment d'humiliation qu'il ressent. L'attaquant anglais a promis aux fans de redresser la barre durant la saison.

Oui mais voilà, le mal est fait et la réputation du club est largement entamée, tant cette défaite fera doute. C'est le plus lourd revers de Manchester United à domicile contre Liverpool et sa première défaite par au moins cinq buts à domicile depuis février 1955. Autant dire que c'est un véritable évènement auquel a assisté Old Trafford.

"J'étais embarrassé. Je suis embarrassé"

Marcus Rashford a présenté ses excuses publiques pour la défaite de Manchester United mercredi après-midi, après une période de réflexion. C'était son premier tweet depuis le jeudi précédent. "Je ne peux pas mentir, vous n'avez pas entendu parler de moi ici parce qu'en tant que fan de United, je ne savais pas vraiment quoi dire après dimanche. J'étais embarrassé. Je suis embarrassé", a d'abord écrit le Red Devils, qui entend désormais se racheter en redoublant d'efforts à l'entraînement.

"Nos fans sont tout et vous ne méritez pas cela. Nous travaillons dur pour essayer de réparer cela. Nous devons nous racheter", a-t-il promis, déterminé. Manchester United a dû faire son examen de conscience cette semaine, et les commentaires de Marcus Rashford ont probablement trouvé un écho parmi ses pairs. Les Red Devils rencontrent Tottenham samedi dans un match crucial de Premier League. Manchester United occupe la septième place, à un point de Tottenham, sixième. Décisif.