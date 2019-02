Manchester United, Marcus Rashford élu joueur du mois de janvier en Premier League

Marcus Rashford, en grande forme actuellement, a été élu joueur du mois en Premier League.

Alors que le huitième de finale aller de Ligue des champions entre Manchester United et le Paris Saint-Germain se profile dans quatre jours, les Parisiens savent que leur adversaire a repris confiance depuis le départ de José Mourinho.

Les très bonnes performances de Paul Pogba sont évidemment au premier plan, mais le champion du monde français n'est pas le seul à s'illustrer ces dernières semaines. Marcus Rashford, le jeune attaquant de Manchester United, est également en grande forme.

L'attaquant international anglais, pur produit du club, bénéficie de la confiance d'Ole Gunnar Solskjaer qui en a fait son option privilégiée pour occuper la pointe de l'attaque, devant Romelu Lukaku. Et Rashford lui a bien rendu jusqu'à présent en empilant les buts et les dribbles dévastateurs.

L'attaquant a ainsi été élu meilleur joueur du mois de janvier en Premier League. Une récompense qu'aucune joueur du club n'était parvenu à rafler depuis Zlatan Ibrahimovic il y a plus de deux ans, en décembre 2016.

Rashford a cumulé trois buts en quatre matches de championnat au mois de janvier. Son entraîneur estime tout simplement qu'il peut devenir une référence de la compétition. "Marcus Rashford peut devenir un buteur de premier plan. Nous pouvons parler de Harry Kane et de sa classe, mais je suis sûr que Marcus a le potentiel pour y parvenir. Il a une vitesse, un rythme effrayant, il est maintenant devenu plus fort et peut garder le ballon pour nous. C'est un excellent joueur pour faire le lien. C'est un joueur très excitant avec lequel travailler", a analysé Ole Gunnar Solskjaer.