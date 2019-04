Manchester United - Manchester City (0-2) - Guardiola, Rashford et toutes les réactions

Pep Guardiola et ses hommes n'ont pas caché leur satisfaction après le succès crucial à Old Trafford dans le derby (0-2), ce mercredi.

Pep Guardiola (entraîneur de , Sky Sports) : "Je sais qu'évidemment nous serions sous pression ici à Old Trafford avec Marcus Rashford et Jesse Lingard prêts à nous prendre dans notre dos. Je leur ai dit que nous devions jouer pour gagner, peu importe si nous encaissions des buts. Maintenant nous allons à et nous savons à quel point ce sera difficile. Il est important d'être calme. Nous ne sommes toujours pas champions avec les trois matches qu'il reste à jouer. C'est incroyable avec le total de points que nous avons, tout comme ça l'est pour . J'ai dit aux joueurs de ne pas lire les journaux demain, de ne pas regarder la télévision, de bien se reposer et de bien dormir avant d'affronter Burnley. Nous savions que sans Romelu Lukaku, ils procéderaient davantage par attaques rapides. Les occasions que nous avons concédées sont venues de simples pertes de balles au milieu mais nous avons changé les choses en seconde période, avec Ilkay Gundogan au milieu et plus de dynamisme avec l'entrée de Leroy Sané (...) Les deux équipes méritent le titre. Mais il ne peut y en avoir qu'une. L'équipe qui va perdre ne peut pas avoir de regrets car elle a tout donné. Normalement, avec ce genre de victoire, on doit savourer, mais restons calme".

Marcus Rashford (attaquant de , Sky Sports) : "Aujourd’hui, nous n’avons pas joué comme Manchester United. Ce n’est pas correct. Le strict minimum est de travailler dur et de tout donner pour l'écusson, les supporters, le club et vous-même. C’est une déception d'être là où nous sommes, de ne pas réaliser les mêmes performances qu’en janvier. Nous savons ce qui ne va pas, la mentalité et la volonté de courir pour notre équipe. Oublions le championnat et le top 4, on ne doit pas perdre ce match. C'est aussi simple que d'être un fan de Manchester United. Nous ne nous appelons jamais, mais nous devons être vrais les uns avec les autres. Il faut essayer de s'améliorer les uns les autres".

Vincent Kompany (défenseur et capitaine de Manchester City, Sky Sports) : "Nous n’avons pas commencé aussi bien que nous l’aurions aimé, mais cela peut arriver. Nous avons bien défendu quand nous en avions besoin et en deuxième mi-temps, nous avons trouvé notre rythme. Après la pause, nous sommes revenus avec l'envie de marquer. C’est important parce que c’est un derby. En championnat, rien n’est joué pour le moment. Burnley est un match difficile à venir et il reste beaucoup à jouer pour nous et pour Liverpool. Nous allons nous occuper des autres matches dans les prochains jours. Nous avons besoin de trois victoires. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Liverpool perde des points. Nous allons reprendre notre routine et si tout le monde fait ce qu'il faut et que cette équipe se prépare bien, nous aurons toujours une grande chance de produire une bonne performance".