Manchester United : Malacia avait prédit qu'il rejoindrait les Red Devils

Le jeune latéral néerlandais est sur le point de rejoindre Manchester United, un club dont il rêve depuis longtemps.

Tyrell Malacia est sur le point d'être transféré à Manchester United pour environ 15 millions d'euros. Le défenseur gauche de 22 ans a révélé qu'il avait prédit qu'un tel transfert ferait partie de son avenir lorsqu'il a affronté les Red Devils dans un tournoi de football pour jeunes.

"Je reviendrai ici un jour"

Le défenseur prometteur a parcouru un long chemin depuis lors, avec une réputation établie comme l'un des talents les plus prometteurs du football néerlandais.

L'international oranje se sent prêt à relever ce défi. Il n'a jamais douté qu'un jour il prendrait le chemin d'Old Trafford, et son compatriote Erik ten Hag est sur le point de réaliser ce rêve.

GOAL peut confirmer que Malacia a passé une visite médicale avec United et est prêt à voir les formalités d'un transfert en Angleterre.

Il a discuté de cette affaire avec De Telegraaf, disant qu'un transfert chez les Red Devils faisait partie de son destin : "Dans l'équipe de jeunes de Feyenoord, nous avons participé à un tournoi à United il y a quelques années, et j'ai été tellement impressionné par tout. Je me suis dit que je reviendrais ici un jour. C'est maintenant chose faite et c'est, bien sûr, merveilleux.

"C'est l'un des plus grands clubs du monde, avec un stade fantastique et une histoire merveilleuse - et bien sûr avec de nombreux joueurs de haut niveau qui ont joué ici. Je suis fier mais aussi très reconnaissant d'avoir cette opportunité. Je comprends que le travail à un niveau encore plus élevé ne fait que commencer maintenant.

"Devenir meilleur chaque jour et montrer à ce niveau que l'on peut être à la hauteur. J'ai travaillé dur toute ma carrière et c'est une récompense pour cela, pour moi et pour toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu et ont cru en moi."

Sur les traces de Van Persie

Malacia a déjà parlé avec Ten Hag de son avenir immédiat et à long terme à United. Le défenseur latéral de grande classe pourrait suivre les traces de son idole d'enfance, Robin van Persie.

Il a ajouté sur l'ouverture d'un nouveau chapitre dans sa carrière florissante : "J'ai toujours suivi Manchester United parce que Robin van Persie y jouait et qu'il était un joueur de Feyenoord. C'est un garçon qui est sorti de l'académie de Feyenoord, tout comme moi. C'est pourquoi j'ai eu un sentiment supplémentaire avec ce club.

"J'ai parlé avec lui (Van Persie) du club et de la ville. Des endroits où vivre. J'ai également entendu beaucoup de choses par l'intermédiaire de mon ami d'enfance Tahith Chong, avec qui j'ai joué à Feyenoord.

"Je viens juste d'arriver à ce niveau et je dois encore montrer ce dont je suis capable. Mais je veux atteindre le plus haut niveau et foncer - et je pense que je peux le faire, oui.

L'article continue ci-dessous

"M. Ten Hag est un très bon entraîneur et une personne chaleureuse, j'ai donc eu une bonne conversation avec lui et j'ai une très bonne connexion avec lui. C'est important, car si tout se passe bien, nous allons travailler ensemble pendant de nombreuses années.

"Je m'en réjouis, car je pense pouvoir apprendre beaucoup de choses de lui. Il a l'habitude de faire progresser les joueurs individuellement, pour autant qu'ils soient prêts à travailler dur."

Malacia poursuit : "Je sens aussi que le tempo et l'esprit des matchs conviendront à mon jeu. Et il suffit de regarder tous les footballeurs fantastiques de la Premier League : [Cristiano] Ronaldo, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah et, dans le passé, des gens comme Thierry Henry, Van Persie et Ruud van Nistelrooy."