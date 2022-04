Manchester United : Maguire absent lors des "gros matchs", la solution de Vidic

Le calvaire continue pour Harry Maguire. Dans le viseur des supporters de Manchester United depuis de nombreux mois, le capitaine des Red Devils a une nouvelle fois déçu face à Everton (0-1) en détournant la frappe d’Anthony Gordon dans sa propre cage.

Maguire a réclamé une main… d’un de ses coéquipiers

Il a également fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Taquins, ces derniers ont repassé en boucle la scène où le voit réclamer une main… d’un de ses coéquipiers. Rien ne va plus, donc : les supporters réclament son remplacement, ou - au minimum - la perte du brassard de capitaine.

Maguire qui réclame une main de son propre coéquipier 😹😹 pic.twitter.com/wf88CmU6ka — Shalom teko (@Shalomteko2) April 9, 2022

Pour l’instant, ni Ole Gunnar Solskjaer ni Ralf Rangnick n’ont écouté les demandes des supporters. Maguire garde son brassard, et ne sort pas du XI. Le malaise est pourtant palpable sur le terrain, alors pourquoi le coach n’agit-il pas ?

Car il ne souhaite pas "enfoncer" son joueur, bien évidemment. Sportivement dans le dur, Maguire l’est aussi mentalement, et une décision radicale n’arrangerait rien pour l’homme qui a coûté 87 millions d’euros en 2019. Quid d’une solution plus "soft" ? Nemanja Vidic, ancienne légende des Red Devils, a une idée.

Maguire remplaçant lors des chocs ?

"Je pense que vous pouvez faire plusieurs choses et l'une d'entre elles est de ne pas jouer tous les matchs pour essayer de retrouver la forme et la confiance. Un entraîneur pourrait le faire jouer dans les rencontres plus faciles, qui ne sont pas nombreuses en Premier League, et le faire sortir pour les matchs plus difficiles", a plaidé l’ancien défenseur central.

"Le joueur a besoin de se sentir puissant et fort sur le terrain à nouveau, pas comme maintenant où il a l'impression que ça ne se passe pas bien pour lui. Il est difficile de bien jouer lorsque vous êtes soumis à une telle pression parce que les gens attendent que vous fassiez une erreur", a ajouté celui qui formait une charnière centrale exceptionnelle avec Rio Ferdinand.

Pour Vidic, Maguire doit prendre la parole

"Ce n'est pas un problème si un joueur dit à son entraîneur qu'il ne se sent pas bien sur le terrain. S’il dit : 'Donnez-moi une pause, donnez-moi deux semaines pour me remettre et bien m'entraîner, puis rejouer. J’ai eu des matchs horribles pour United et j'avais besoin de trouver ma paix et de grandir à nouveau’, personne ne l’en blâmera."