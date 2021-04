Manchester United, Luke Shaw "joue le meilleur football de sa vie"

Relancé par Ole Gunnar Solskjaer, Luke Shaw a été l’un des meilleurs joueurs de Manchester United cette saison.

Luke Shaw a crédité Ole Gunnar Solskjaer pour l'avoir aidé à jouer le meilleur football de sa carrière au cours d'une campagne exceptionnelle pour Manchester United.

L'arrière latéral a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de Solskjaer et a changé sa carrière à Old Trafford après avoir été écarté par Jose Mourinho.

Les Red Devils sont en demi-finale de la Ligue Europa contre la Roma jeudi soir avec Shaw, qui sera encore une fois titulaire. Une nouveauté pour le latéral qui a vécu des dernières saisons compliquées notamment sous le règne de José Mourinho. En 2017, quand ManU a soulevé le trophée, il n’était pas dans le groupe, la faute à une blessure. Il n’était pas non plus présent lors des trois autres finales jouées par le club depuis son arrivée.

Shaw a remercié Solskjaer de l'avoir aidé à se développer et a parlé de ce qui a changé au cours des dernières années pour aider sa forme.

"Beaucoup de choses. L’une d’elles est le manager - et je ne dis pas simplement cela alors qu’il est assis à côté de moi, a répondu Shaw. Moi aussi, j'ai changé beaucoup de choses, je crois plus en moi et je me sens beaucoup plus confiant. Le plus important est que je profite simplement de jouer au football à nouveau et c'est une chose importante à avoir dans notre travail, vous avez besoin d'en profiter et je le fais."

"L'équipe va dans la bonne direction et je veux en faire partie, donc je dois maintenir de hautes performances pour rester dans l'équipe car il y a de la concurrence et je veux continuer à m'améliorer et à continuer à aider l'équipe à pousser pour obtenir des trophées."

L'article continue ci-dessous

L'arrière a convenu qu'il joue actuellement le meilleur football de sa carrière.

"Oui, définitivement, dit Shaw. La saison où j'ai remporté le titre de joueur de l'année, vous auriez pu choisir n'importe qui du groupe, je ne pense pas qu'il y ait eu une personne hors du commun cette saison-là."

"Je pense que cette saison est ma meilleure et je l’apprécie. Je dois continuer à travailler dur et continuer à m’améliorer. Je sens que je peux continuer à m'améliorer et donner plus à l'équipe et je dois le faire et continuer à garder la tête baissée et ce qui doit venir viendra."