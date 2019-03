Manchester United, Lukaku : "Zlatan Ibrahimovic m'a changé"

L'international belge a compris lors de son court passage avec le Suédois ce dont il avait besoin pour rester longtemps au plus haut niveau.

Romelu Lukaku a eu la chance d'évoluer aux côtés de Zlatan Ibrahimovic lors de sa première saison à . Un apprentissage express pour le Belge qui a ainsi pu côtoyer au quotidien l'international suédois qui a gagné partout où il est passé, en , en , aux mais surtout en où il a régné en maître sur le championnat pendant plusieurs saisons et avec trois clubs différents.

Si Zlatan Ibrahimovic n'a que très peu joué de la saison en raison d'une blessure lors de la saison précédente, il a tout de même évolué avec le Belge sur le terrain durant une petite partie de la saison. Car avec Romelu Lukaku, le Suédois était à la fois coéquipier et concurrent direct. Mais le Belge garde un très bon souvenir de son court passage en compagnie de l'attaquant des comme il l'a avoué dans une interview accordée au site de Manchester United.

"J'ai appris à me concentrer, travailler et profiter"

"Tout ce que j'ai appris de Zlatan était génial, de ses récits qu'il m'a racontés lorsqu'il était à l'Inter, du , de Barcelone et même de l' , de travailler sur le terrain avec lui et de constater à quel point il était compétitif. Je me souviens d'une séance d'entraînement. Parce que nous étions tous les deux attaquants, nous n’avions jamais été dans la même équipe et, à un moment donné, il y avait un défi un contre un. Il s'est battu contre moi !", a avoué Romelu Lukaku.

"C'est à ce moment-là que j'ai su que ce gars voulait faire de la compétition et qu'il voulait se battre pour sa place. C'est pourquoi il m'a changé. C'était une révélation. Le gars a dû se battre pour être dans la position où il est. J'ai donc appris à me concentrer, à travailler dur et à en profiter. Parce que c'est un gars avec qui on peut bien s'amuser et que sa personnalité dans le vestiaire était bonne", a ajouté l'international belge.

Zlatan Ibrahimovic avait inscrit vingt-huit buts toutes compétitions confondues lors de la saison 2016-2017 à Manchester United mais n'a joué que cinq matches la saison suivante en raison de son retour de blessure mais aussi de la présence de Romelu Lukaku. Le Belge s'était pour sa part bien adapté chez les Red Devils en inscrivant seize buts en après un énorme transfert durant l'été 2017 en provenance d' .