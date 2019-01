Manchester United - Lukaku dénonce des "mensonges" concernant les rumeurs de départ

L'attaquant belge a perdu sa place dans le XI des Red Devils, une situation qui ouvre la porte aux spéculations sur un possible départ.

Les Red Devils ont investi 75 millions de livres (96 millions d'euros) sur l'international belge à l'été 2017. Mourinho l'avait arraché à Everton, alors que le joueur de 25 ans était devenu l'un des buteurs les plus prolifiques de Premier League. Lors de sa première saison à Old Trafford, il a inscrit 27 buts, avant d'en signer 4 autres avec la Belgique lors de la Coupe du Monde.

Malgré cela, Lukaku connaît un début de saison difficile, enchaînant notamment 12 matches sans marquer. En situation d'échec, Mourinho a fini par être remercié, remplacé par Ole Gunnar Solsksjaer.

Le Norvégien n'a toujours pas titularisé l'attaquant depuis sa prise de fonction, qui doit se satisfaire d'un rôle de remplaçant, alors que Marcus Rashford brille en pointe. Un manque de temps de jeu qui a déclenché des rumeurs de départ, alors que la Juventus serait notamment intéressée. Pourtant, Lukaku semble avoir balayé ces rumeurs avec un post Instagram : "Quand la haine ne fonctionne pas, ils commencent à mentir".

Solskjaer a déjà tenté d'assurer à Lukaku qu'il faisait toujours partie de ses plans. Grâce à sa propre expérience, l'entraîneur c'est ce qu'il en est d'évoluer dans un effectif de stars comme celui des Red Devils. Il avait régulièrement dû se contenter d'être une option depuis le banc pour Alex Ferguson, jusqu'à devenir l'un des meilleurs dans ce rôle.

Lukaku pourrait devoir être obligé de faire de même, mais le contenu de ses entraînements suggère qu'il pourrait aussi avoir des opportunités plus régulières. "J'étais un attaquant parmi quatre, alors que l'on jouait avec deux", a dit Solskjaer. "Aujourd'hui nous en avons six et jouons avec trois. Il y a suffisamment de matches à jouer. Il faut saisir sa chance quand elle se présente. Personne ne marque autant que Romelu à l'entraînement."

Malgré une seule titularisation, en FA Cup, sous la direction du nouvel entraîneur, Lukaku a marqué à trois reprises lors de ses cinq dernières apparitions. D'autres opportunités viendront, mais pour l'instant Rashford mène le front de l'attaque avec Jesse Lingard et Anthony Martial sur les côtés.