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Plusieurs poids lourds de Premier League intensifient leur bataille judiciaire contre Manchester City après les récentes conclusions sur les pratiques financières du club. Manchester United, Liverpool et Tottenham ont fait appel au même cabinet d’avocats spécialisé pour réclamer des indemnités qui pourraient atteindre plusieurs centaines de millions de livres sterling.

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Les rivaux de City font appel à des avocats spécialisés après le verdict de culpabilité

Selon The Guardian, les trois clubs ont engagé le cabinet londonien Wiggin et font appel aux mêmes analystes pour calculer leurs pertes financières, même si chacun déposera une demande distincte. Tottenham a été le premier à agir, sous la présidence de Daniel Levy, après les accusations portées contre City en février 2023. Manchester United et Liverpool lui ont ensuite emboîté le pas, tandis qu’Arsenal prépare un dossier distinct avec le cabinet d’avocats HFS Kramer, qu’il a mandaté.

Les quatre clubs ont déposé des notifications légales en novembre 2024 afin de respecter le délai de prescription de six ans lié aux révélations de Der Spiegel en novembre 2018. Ce point de procédure avait déjà aidé City à faire annuler en 2020 une exclusion de deux ans prononcée par l’UEFA. Les démarches se sont accélérées en septembre, après qu’ une commission indépendante a reconnu City coupable de la plupart des plus de 100 infractions qui lui étaient reprochées. Elle a conclu que le club avait gonflé ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling au moyen de « contrats fictifs » entre 2009 et 2018.

Les demandes à venir divisent les spécialistes du droit et Manchester City

Une source proche du dossier a expliqué pourquoi les clubs représentés par Wiggin mettent leurs analyses en commun tout en réclamant des indemnisations séparées. « Les dossiers sont similaires, mais différents », a-t-elle déclaré au Guardian. « La cause finale est peut-être la même, mais les préjudices seront différents. Il s’agira donc de demandes distinctes. »

City nie toute faute depuis que les accusations ont été portées contre lui il y a près de quatre ans. Le club a fait appel en octobre , affirmant que la décision contenait « plusieurs erreurs manifestes et importantes de droit, de principe et de fait, et n’est pas fiable ». Il a ajouté que « le club est innocent des accusations portées par la Premier League et qu’un ensemble complet de preuves irréfutables étaye toutes ses positions dans cette affaire ».

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Des pertes financières considérables en Premier League

Tottenham pourrait déposer la demande la plus élevée : le club a manqué quatre fois la qualification en Ligue des champions au profit de City, sa participation à la Ligue Europa lui ayant coûté plus de 120 millions de livres sterling. Arsenal a également perdu des centaines de millions après avoir terminé cinquième derrière City, troisième, en 2017. Cette saison a marqué le début d’une absence de six ans de la plus prestigieuse compétition européenne. Arsenal pourrait aussi déposer une demande concernant plus de cinq joueurs vendus à City, dont Samir Nasri et Emmanuel Adebayor.

Manchester United et Liverpool ont été privés de primes liées au classement, de bonus et de revenus commerciaux en terminant deuxièmes en 2012 et 2014. Chelsea n’a pas engagé d’avocats, malgré la possibilité d’une prolongation des délais liée à la fraude. Everton, Newcastle, des clubs relégués comme Hull, ainsi que Stoke, finaliste de la Coupe d’Angleterre en 2011, ont également été touchés. Tony Pulis, ancien entraîneur de Stoke, a déclaré en octobre que le club méritait le trophée.

L’appel de City sera examiné le mois prochain

L’attention se porte désormais sur l’appel de City, qu’une nouvelle commission de trois personnes examinera le mois prochain . Si le verdict de culpabilité est confirmé, Manchester United, Liverpool, Tottenham et Arsenal sont prêts à déposer des demandes d’indemnisation distinctes.