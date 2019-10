Manchester United-Liverpool 1-1, les Reds arrachent le nul dans le derby

a laissé filer ce dimanche ses premiers points de la saison en faisant match nul contre à Old Trafford. Mais, dans le camp des Reds, il n’y aura personne pour faire la fine bouche. Car ce point glané a le gout d’une victoire pour les hommes de Jurgen Klopp.

Jusqu’à la 85e minute, les Merseysiders étaient en retard au tableau d’affichage. La faute à un but concédé à la 36e minute, signé Marcus Rashford. Ce dernier s’est retrouvé à la conclusion d’un contre express, qui a démarré par une intervention rugueuse de Victor Lindelof sur Divock Origi mais que l’arbitre a jugé licite, y compris après l’intervention de la VAR.

L’assistance vidéo n’a pas été favorable aux visiteurs sur ce coup, ni sur l’action d’après qui a vu Sadio Mané égaliser, mais en s’aidant de la main sur le contrôle. Bien qu’involontaire, le geste a conduit à l’annulation du but.

L'article continue ci-dessous

Les Liverpuldiens se sont donc retrouvés dans une configuration qu’ils n’ont pas encore beaucoup connu cette saison. Être dos au mur ne les arrange pas et cela s’est vu. Pendant la majeure partie du deuxième acte, ils ont couru stérilement derrière le score. Mais, à force de pousser, ils ont quand même fini par parvenir à leurs fins.

2 - This is the first time an English player has scored for both sides in a meeting between Man Utd and Liverpool since November 2001 (Michael Owen and David Beckham). Lions. pic.twitter.com/kpQSQ7o86c