Manchester United - Lindelof : "Mourinho me manque"

Le défenseur suédois reconnaît qu'il doit beaucoup à son ancien entraîneur, qui peine à retrouver un banc depuis son départ d'Old Trafford.

Le défenseur central de , Victor Lindelof, a admis que José Mourinho lui manquait, un entraîneur à qui il reconnaît l'opportunité d'avoir pu réaliser son rêve de jouer à Old Trafford.

Le technicien portugais a été licencié par les Red Devils en décembre dernier après deux saisons et demi dans le nord du Royaume marquées par trois trophées et une seconde place en championnat.

Annoncé dans plusieurs clubs depuis, le Special One n'a toujours pas retrouvé de banc de touche. S'il a certainement commis des erreurs sur le marché des transferts pendant son passage à Manchester, recruter Lindelof fait probablement partie de ses meilleures décisions.

"Après tout, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde et il est censé travailler dans l'un des plus grands clubs. Il me manque dans le football", a ainsi déclaré le Suèdois à Aftonbladet.

"C'est un grand coach et une belle personne, à qui je dois beaucoup. C'est lui qui m'a donné ma chance ici. J'ai tout le respect du monde pour lui et apprécie tout ce qu'il a fait et dit sur moi.

L'article continue ci-dessous

"Même si je n'étais pas d'accord à l'époque... il a un grand charisme qui impose le respect. Il a tout gagné. Quand il dit quelque chose, vous écoutez."

Lindelof a un rôle important dans l'équipe désormais entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. Cette saison, il forme la charnière centrale avec Harry Maguire, arrivé cet été en provenance de Leicester.

Ce qui n'a pas empêché United de connaître son pire début de saison depuis 33 ans, avec déjà neuf points de retard sur la quatrième place après seulement 12 journées.