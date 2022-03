Manchester United : les mots forts de Cristiano Ronaldo avant l'Atlético

Cristiano Ronaldo a lancé un appel passionné pour que Manchester United se batte pour conserver sa place en Ligue des champions et a exhorté les fans à soutenir l'équipe. Manchester United accueille l'Atlético Madrid à Old Trafford ce mardi soir pour le match retour des huitièmes de finale de la compétition. Les deux équipes sont à égalité 1-1 après le match aller en Espagne et Cristiano Ronaldo entend bien accéder aux quarts de la C1.

"Gardons notre rêve de LDC en vie"

Le Portugais a fait part de sa détermination dans la légende d'une publication Instagram. "Demain (mardi) est l'un de ces jours que nous avons tous attendus. Une de ces chances de montrer au monde entier la raison pour laquelle Old Trafford est connu comme le théâtre des rêves. Recréons l'atmosphère incroyable que nous avons vue lors de notre dernier match à domicile et gardons notre rêve de Ligue des champions en vie ! Nous sommes Man. United ! Faisons ça ensemble ! Allons-y, Devils", a ainsi écrit le quintuple Ballon d'Or, motivé.

Ronaldo a été l'homme clé de la victoire des Red Devils sur Tottenham (3-2), samedi à Old Trafford. Le joueur de 37 ans a inscrit un triplé pour permettre à son équipe d'obtenir les trois points et de rester à portée d'une si importante place dans le top 4 de la Premier League.

Ronaldo peut-il jouer deux matchs en trois jours ?

On a demandé à Ralf Rangnick, l'entraîneur de United, s'il pouvait s'attendre à ce que Ronaldo soit à nouveau à son meilleur niveau lors de la rencontre face à l'Atlético, si peu de temps après avoir joué plus de 80 minutes contre les Spurs. "Je ne suis pas inquiet. Jusqu'à présent, il a toujours été une personne qui prend soin de lui et de son corps et il sait ce qu'il faut faire. Je ne suis pas inquiet à ce sujet. S'il peut en marquer trois autres, nous verrons. Ce n'est pas du tout facile de marquer trois buts contre cette équipe", a-t-il ajouté.