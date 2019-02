Manchester United - Les joueurs se souviennent des "Busby Babes" disparus dans le crash de Munich

Supporters et joueurs de Manchester United commémorent les "Flowers of Manchester" (Fleurs de Manchester, en français) en ce 61e anniversaire du crash de Munich. Chaque année, le club organise une cérémonie en mémoire de la tragédie, qui a côuté la vie à huit joueurs de Sir Matt Busby, ainsi qu'à trois officiels du club et huit journalistes.

La cérémonie se tient à 14:40 GMT sous l'horloge du mémorial de Munich, à Manchester et sera présidée par le révérend John Boyers, avec la chanson "The Flowers of Manchester", qui rend hommage aux joueurs disparus.

L'avion de l'avion s'est crashé lors du décollage de l'aéroport de Munich sur le retour d'un match de Coupe d'Europe contre le Red Star Belgrade dans des conditions climatiques difficiles. Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Duncan Edwards, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor et Liam Whelan ont perdu la vie dans l'accident. Duncan Edwards, alors considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, décède 15 jours après, des suites de ses blessures.

Au total, 23 personnes décèdent dont des membres de l'équipage, des passagers et l'ancien gardien de Manchester City Frank Swift, devenu l'un des journalistes qui suivaient l'équipe.

Les joueurs, actuels et anciens, ont tenu à rendre hommage à toutes ces victimes.

L'article continue ci-dessous

We loved you then, we love you now. R.I.P 🙏🏾🖤 pic.twitter.com/dDz9C75GXo — Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 6, 2019

#mufc fans in the centre of Munich today, ahead of tomorrow's service. pic.twitter.com/SeJMbQStdH — Stretford End Flags (@SEF_MUFC) February 5, 2019

Always in our hearts ❤️ never forget the #FlowersOfManchester pic.twitter.com/x8out4DIgJ — Jesse Lingard (@JesseLingard) February 6, 2019

A broken plane

A broken dream

A broken heart

A broken team

No word said

A silent vow

We loved you then

We love you now.#busbybabes#FlowersOfManchester pic.twitter.com/u6oI64iRnQ — Sean Doran 🍪 (@sdoran401) February 6, 2019

6th February 1958. We will never forget #FlowersOfManchester 🙏🌹 pic.twitter.com/7bW4Vvg6Q1 — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) February 6, 2019