Manchester United, les anecdotes d'Ole Gunnar Solskjaer sur la rivalité avec Liverpool

Avant de vivre son premier derby d'Angleterre sur le banc des Red Devils, le Norvégien s'est remémoré ses souvenirs de la rivalité avec les Reds.

Ole Gunnar Solskjaer en a vécu beaucoup des derbys d'Angleterre face à l'historique rival, Liverpool, mais ce dimanche, le Norvégien va pour la première fois en disputer un en tant qu'entraîneur de Manchester United. L'ancien protégé de Sir Alex Ferguson a forcément des souvenirs mémorables de ces rencontres qui a une signification particulière. Dans une interview accordée à Sky Sports, Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur ses souvenirs mais aussi sur ce que représente ce match contre Liverpool.

"Que représente ce match ? Cela signifie beaucoup. J'ai eu de bons souvenirs, de mauvais souvenirs et j'ai été un joueur et un partisan. En tant que joueur, cela signifie une réelle concentration et une concentration sur vos performances. Lorsque vous êtes un supporter, vous êtes ému, vous ne pouvez pas attendre pour le match. Maintenant, je suis un manager, vous devez essayer de contrôler le tempérament des joueurs, des supporters, tout ce qui est fantastique. C'est le gros match, celui que vous attendez chaque année lorsque la liste des matchs sera dévoilée", a déclaré le Norvégien.

"En 1999, j'ai touché trois fois le ballon dans le match"

Il s'est souvenu des causeries de Sir Alex Ferguson : "Vous pourriez le sentir. Cela a changé au fil des ans, mais il pouvait être en colère ou heureux, il savait exactement comment nous mettre dans le bon état d'esprit. Si nous avions perdu des matchs, il serait de bonne humeur de nous préparer pour le match. Si nous volions, il grognait un peu et était plus concentré. De lui, nous avons vu comment nous devions nous comporter. Liverpool a toujours été celui-là. La rivalité entre les clubs, la description de travail du manager pour «les assommer». Nous avons immédiatement senti en lui que Liverpool était spécial, qu'il s'agisse de la réserve, des moins de 18 ans ou de la première équipe. Peu importe, c'était un match important pour tout le monde dans ce club".

Le Norvégien est revenu sur son but mythique en 1999 : "J'ai touché trois fois le ballon dans ce match, une fois pour l'arrêter, une fois le pousser sur le côté et une fois pour le passer entre les jambes de Jamie Carragher. Nous étions derrière tout le match, Michael Owen a marqué très tôt. Nous avons eu tellement d'occasions, Roy Keane a frappé le poteau, Ryan Giggs a eu des occasions et ensuite Dwight Yorke a marqué. Je pensais que ça reviendrait à un deuxième match jusqu'à ce que Jaap Stam lève le ballon, que Scholes le contrôle, que je le contrôle et que je marque. C’était mes trois seules touches dans ce match, j’étais étranglé plus ou moins dans les célébrations, je ne pouvais plus respirer. J'ai essayé d'embrasser l'écusson, mais tout le monde était sur moi".



Ole Gunnar Solskjaer est conscient que les Reds sont dangereux cette saison : "Liverpool est une meilleure équipe maintenant que lorsque Jurgen Klopp a pris la relève, il a fait un travail fantastique. Nous sommes derrière eux et ils vont très bien, mais maintenant nous devons nous assurer que nous progressons, nous retrouvons nos marques et redonnons un défi à ce club. J'ai quelques mois ici, je vais faire tout ce que je peux pour que nous terminions le mieux possible".