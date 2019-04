Manchester United, l'entourage de Romelu Lukaku ouvre la porte à un départ cet été

L'agent de Romelu Lukaku a mis la pression sur les dirigeants des Red Devils et assure que le Belge pourrait quitter le club cet été.

Romelu Lukaku vit une saison étrange du côté de . Héros face au PSG et grand artisan de la qualification pour les quarts de finale de , l'international belge n'a pas le même rendement que par le passé et a perdu son statut de titulaire que ce soit avec José Mourinho, mais même avec Ole Gunnar Solskjaer qui tente de le réintégrer petit à petit. Alors forcément, Romelu Lukaku, arrivé en provenance d' contre 85 millions d'euros il y a deux ans, et son clan s'interrogent sur son avenir à Manchester United.

Dans une interview accordée à Sky Sports, l'agent de Romelu Lukaku, Federico Pastorello, a mis la pression sur les dirigeants de Manchester United, assurant toutefois que le Belge veut terminer la saison en beauté : "En ce moment, il est très concentré sur la fin de saison. La lutte pour la 3ème ou 4ème place est féroce en , donc regardons ce qui va se passer dans le futur, à la fin de la saison. C’est quelqu’un qui aime connaître une culture différente, un football différent. C’est sa seconde saison ici et il lui reste trois ans de contrat".

"Lukaku aime l' "

"Il voit un moyen de faire carrière dans différents pays car il aimerait remporter des trophées et faire ses preuves en disant à ses enfants : "j’ai gagné là-bas, j’ai gagné là-bas et j’ai gagné là-bas" et "j’étais un très bon joueur dans tous les championnats." Le futur est très ouvert mais pour le moment nous ne discutons pas la fin de saison est très importante", a ajouté l'agent de l'international belge passé par et Everton.

L'agent de Romelu Lukaku a ouvert la porte à un championnat en particulier, l'Italie, dans lequel évolue le frère de l'attaquant de Manchester United : "Il aime l’Italie. Quand il était petit, il suivait beaucoup le Calcio. Aujourd’hui tout le monde est d’accord pour dire que la est le meilleur championnat. Mais il y a quelques années, l’Italie était le meilleur championnat et il faisait rêver les jeunes footballeurs".

Néanmoins, il n'a fermé aucune porte et est conscient de la cote de son client sur la scène européenne : "Au cours de cette période, ce qu’il a apprécié chez le manager, c’est qu’il a su garder son implication avec beaucoup d’attention. (...) Des équipes comme le et Barcelone attirent bien sûr tous les champions, il se retrouvera un jour en . La aussi est assurément un très bon championnat".