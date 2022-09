Manchester United : le successeur de Cristiano Ronaldo déjà trouvé ?

Les Red Devils sont en quête du successeur du quintuple Ballon d'Or et devraient se tourner vers un de ses compatriotes.

Manchester United est en quête de renouveau. Après plusieurs saisons décevantes, les Red Devils ont embauché Erik Ten Hag cet été pour aider les Mancuniens à revenir au sommet du football anglais, et ensuite au sommet du football européen. Le chemin sera long et semé d'embuche pour le technicien néerlandais qui va devoir bâtir une équipe digne de ce nom pour atteindre les ambitions de ces dirigeants.

Ten Hag veut un renfort en cas de départ de CR7

Lors du mercato estival, Manchester United a déboursé 238 millions d'euros. Les Red Devils ont enregistré le renfort de plusieurs recrues dont Casemiro, Antony et Lisandro Martinez. Mais Manchester United risque de devoir trouver un remplaçant à Cristiano Ronaldo cet hiver, ou l'été prochain. Désireux de quitter le club pour rejoindre une équipe disputant la Ligue des champions, le Portugais de 37 ans a été contraint de rester dans le Nord de l'Angleterre.

Et si Cristiano Ronaldo partait pour rendre service à Manchester United ?

Néanmoins, il est fort probable que Cristiano Ronaldo retente sa chance cet hiver et dans le pire des cas il est en fin de contrat en juin 2023. Manchester United serait fort bien inspirer d'anticiper et de se pencher sur le successeur de l'ancien attaquant du Real Madrid. Et selon les informations de The Sun, les dirigeants du club anglais ont déjà trouvé l'heureux élu.

Gonçalo Ramos, l'heureux élu

Non, il ne s'agit pas d'Antoine Griezmann dont le nom a été cité du côté de Manchester United dans la presse espagnole, mais bel et bien d'un compatriote de Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas non plus Joao Félix, que les Red Devils ont tenté de faire venir cet été, mais bel et bien la nouvelle pépite du football lusitanien : Gonçalo Ramos.

Affaire Griezmann : et si Manchester United raflait tout ?

Le journal anglais indique que les dirigeants de Manchester United ont déjà pris contact avec les agents de l'attaquant de Benfica, auteur de huit buts en douze matches toutes compétitions confondues cette saison et convoqué par Fernando Santos en sélection pour remplacer Rafa. Selon The Sun, Manchester United est prêt à débourser 28,5 millions d'euros pour convaincre Benfica de céder son attaquant de 21 ans.

Une rude concurrence pour le nouveau phénomème portugais

Une offre qui paraît insuffisante étant donné que Newcastle a offert le double lors du mercato estival et que le néo-international portugais dispose d'une clause libératoire de 115 millions d'euros. Qui plus est, Manchester United risque de faire face à une sacrée concurrence pour Gonçalo Ramos, déjà annoncé dans le viseur du PSG et du Bayern Munich. Une chose est sûre, avec Erik Ten Hag qui considère ne pas avoir assez de solutions offensives dans son effectif et un possible départ de CR7, Manchester United risque de sortir à nouveau le chéquier cet hiver.