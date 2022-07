Manchester United : Le "sergent" Ten Hag très strict dans le vestiaire

Erik ten Hag a introduit un certain nombre de règles pour les joueurs avant le départ de vendredi.

Alors que Manchester United s'apprête à partir pour sa tournée de pré-saison qui le mènera en Thaïlande et en Australie, le nouvel entraîneur Erik ten Hag a introduit un certain nombre de règles pour les joueurs avant le départ de vendredi.

Le vestiaire de Manchester United est fracturé depuis un certain temps et manque de leadership, ce que Ten Hag cherche à rétablir en fixant des normes beaucoup plus élevées pour les joueurs.

Selon le Mirror, Ten Hag a dit aux joueurs de Manchester Untied qu'ils seront exclus de l'équipe s'ils sont en retard à l'entraînement ou aux réunions d'équipe. Et cela s'applique à tous, quel que soit le statut du club.

La consommation d'alcool a été interdite pendant les semaines de match, car le Néerlandais tient à ce que les joueurs soient en pleine forme physique.

En plus de l'interdiction de l'alcool, Ten Hag a également réorganisé le menu du terrain d'entraînement en ajoutant plus de poisson et de légumes. Il souhaite également que les mêmes chefs préparent tous les repas plutôt que les joueurs emploient les leurs.

L'indice de masse corporelle (IMC) des joueurs sera également contrôlé tous les mois. Les joueurs sont également priés de s'adresser directement à Ten Hag en cas de problème, au lieu de porter plainte auprès des agents.