Manchester United : le numéro officiel de Cristiano Ronaldo dévoilé

L'ancien joueur de la Juventus et du Real Madrid a reçu son numéro préféré, Edinson Cavani passant au numéro 21.

Manchester United a révélé que Cristiano Ronaldo revêtira son maillot préféré floqué du n°7 pour la saison 2021-22 de Premier League.

Le retour de Ronaldo à Old Trafford en provenance de la Juventus a été l'une des plus grandes histoires de la fenêtre de transfert de l'été.

Et le club a maintenant dévoilé son nouveau maillot, hérité d'Edinson Cavani, qui passe au numéro 21, alors qu'il attend de faire ses "débuts" avec les Red Devils.

"Manchester United peut confirmer que Cristiano Ronaldo portera l'emblématique maillot n°7 après son retour à Old Trafford", explique le club dans un communiqué publié sur son site officiel.

"La superstar portugaise a porté ce numéro de maillot légendaire lors de son premier passage à United et nous pouvons maintenant confirmer que Ronaldo l'aura à nouveau sur son dos.

" Lors de ses six premières saisons au club, entre 2003 et 2009, Ronaldo a fait 292 apparitions et marqué 118 buts, remportant neuf trophées, dont trois titres de Premier League et la Ligue des champions de l'UEFA.

"Comme nous le savons tous, le no. 7 est un numéro spécial dans l'histoire de United.

"Il a déjà été porté par des icônes du club comme George Best, Bryan Robson, Eric Cantona et David Beckham. Maintenant, il revient à l'homme qui a succédé à Beckham, Ronaldo 'himself'.

"Ronaldo hérite du numéro d'Edinson Cavani, qui a porté le maillot la saison dernière et lors de notre victoire à l'extérieur contre Wolverhampton Wanderers le week-end dernier.

"Comme notre nouvelle recrue se voit attribuer le numéro 7, El Matador portera le numéro 21, le même numéro que notre attaquant prolifique porte pour l'équipe nationale uruguayenne."

Maintenant que son numéro a été confirmé, les regards se tournent vers la date à laquelle Ronaldo reviendra sur le terrain pour United.

S'il n'a fait qu'un seul petit passage en club jusqu'à présent en 2020-21, en sortant du banc lors de l'ouverture de la Serie A par la Juventus, son doublé de mercredi contre l'Irlande pour le Portugal a montré qu'il n'y a aucun doute sur la forme physique du joueur de 36 ans.

De plus, l'attaquant a obtenu une libération anticipée de ses obligations internationales puisqu'il est suspendu pour le prochain match de qualification de la Coupe du monde du Portugal contre l'Azerbaïdjan, ce qui renforce les espoirs de voir le premier match de cette deuxième période arriver plus tôt que prévu.

"Le premier match de United après la pause internationale, au cours duquel Ronaldo pourrait faire son retour à Old Trafford, aura lieu à domicile contre Newcastle United le samedi 11 septembre", a ajouté le club.