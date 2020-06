Manchester United - Le milieu Angel Gomes sur le départ

Le contrat du jeune joueur expire à la fin du mois de juin, et aucun accord de prolongation n'a été trouvé avec le club.

Ole Gunnar Solskjaer s'attend à ce qu'Angel Gomes quitte le 30 juin après avoir échoué à conclure un nouveau contrat avec le milieu de terrain. Le jeune homme s'est vu proposer un nouveau contrat, mais Gomes et ses représentants ne sont pas parvenus à un accord et le joueur de 19 ans doit quitter le club gratuitement.

Solskjaer avait déclaré la semaine dernière qu'il espérait que des conditions pourraient être convenues pour garder le milieu de terrain au club, mais le manager de United avait changé d'avis avant le voyage de l'équipe à en .

A la question de savoir si Gomes allait rester au club, Solskjaer a répondu : "Je n'ai pas de nouvelles, rien, donc ça n'en a pas l'air. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux hier soir (dimanche) ou ce matin, il semble qu'ils n'aient pas réussi à se mettre d'accord, donc la réponse est probablement courte, alors."

Gomes a fait ses débuts avec José Mourinho lors du dernier match de la saison 2016-2017 contre et fait toujours partie de l'équipe première depuis. Cependant, les négociations contractuelles étant au point mort, il a eu du mal à trouver du temps de jeu cette saison, ne faisant que trois apparitions en Europa League et n'étant plus appelé dans le groupe depuis la reprise.

United aurait proposé à Gomes, qui s'entraîne au club depuis l'âge de six ans, un contrat d'environ 30 000 livres sterling par semaine, mais il avait des inquiétudes quant au temps de jeu et d'autres clubs ont manifesté leur intérêt.

United se rendra à Brighton mardi soir pour son troisième match de championnat depuis la reprise. Bien que l'équipe de Graham Potter soit toujours menacée de relégation, Solskjaer s'attend à une épreuve difficile mais pense que le fait de ne pas avoir de supporters pourrait profiter à United.

"C'est une bonne équipe, qui joue au football et vous rend la vie difficile. Bien sûr, ils (les fans) comptent et ont un impact sur les matchs et le football", a déclaré le Norvégien.

"Sortir de cette période de confinement va être fantastique, mais pour le moment nous devons gérer la situation telle qu'elle est, et en tant qu'équipe à l'extérieur, cela vous aide parfois, mais quand vous êtes au mal en point, la pression des fans peut vous atteindre et vous donner un avantage supplémentaire."