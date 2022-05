Manchester United, le message de David De Gea à ses coéquipiers : "Les gens qui ne veulent pas rester, partez"

David de Gea pense que Manchester United peut construire un avenir meilleur sous la houlette du nouveau manager Erik ten Hag et a conseillé à ceux qui n'y croient pas de "partir". Un autre été de changement majeurs s'annonce pour les Red Devils, qui viennent de connaître leur pire classement en Premier League depuis le départ de Sir Alex Ferguson.

"Le niveau que nous avons montré ces trois ou quatre derniers mois n'est pas suffisant"

Les départs sont nombreux dans l'effectif, avec Paul Pogba, Jesse Lingard et Juan Mata qui vont partir libre de tout contrat, et David De Gea, l'une des seules satisfactions chez les Red Devils cette saison, a prévenu ceux qui ne sont pas prêts à se donner à 100% qu'ils devraient eux aussi songer à quitter Old Trafford au cours de l'intersaison.

"C'est le même sentiment. Le niveau que nous avons montré ces trois ou quatre derniers mois n'est pas suffisant pour gagner un match de Premier League, nous avons été négligents, nous avons perdu des ballons faciles autour de notre surface, c'est impossible de gagner les matchs", a déclaré l'international espagnol à MUTV.

De Gea veut repartir sur une base saine

"Je veux juste être positif, oublier cette saison. Le nouvel entraîneur était dans les tribunes, c'est un bon signe. J'espère que les choses iront mieux la saison prochaine - c'est déjà du passé. Nous savons tous que la saison a été mauvaise, pour tout le monde. Les gens qui ne veulent pas rester, n'ont qu'à partir, et ceux qui veulent vraiment rester au club, qui veulent se battre pour le club, prenons un bon repos en été, préparons-nous dans l'esprit et dans le corps et soyons prêts à nous battre à nouveau la saison prochaine", a ajouté De Gea.

Les Red Devils, en mal de régularité, ont concédé une enième défaite 1-0 à Crystal Palace lors de la dernière journée de championnat, clôturant de la pire manière une saison ratée. Ils finissent toutefois à la sixième place, grâce à la défaite de West-Ham, et se qualifient pour l'Europa League, mais sont très loin des places en Ligue des champions.

L'équipe qui a commencé la saison sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer et l'a terminée sous la direction de l'intérimaire Ralf Rangnick a terminé la campagne à 13 points de Tottenham, quatrième. Manchester United n'a récolté que 58 points au total en 38 matches, son plus mauvais résultat de l'ère de la Premier League, avec seulement 16 victoires et 12 défaites, et a terminé avec une différence de buts à l'équilibre.