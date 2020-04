Manchester United - Le marché des transferts va changer selon Woodward

Le vice-président des Red Devils estime que le prochain mercato ne ressemblera pas aux précédents en raison de la pandémie de coronavirus.

Ed Woodward a averti qu'il se pourrait que les choses ne se passent pas comme d'habitude pour pendant la période des transferts cet été et que les spéculations qui lient le club à des joueurs pour des centaines de millions de livres sont "loin de la réalité".

Ole Gunnar Solskjaer espère toujours ajouter de nouvelles signatures à son équipe à chaque mercato et que le club continuera à travailler sur des accords potentiels, mais l'impact économique de Covid-19 pourrait entraîner une réduction des dépenses pour United.

L'ailier du Jadon Sancho est en tête de la liste des transferts et Harry Kane a suscité l'intérêt de United qui cherche à remplacer Romelu Lukaku, parti à l'Inter l'été dernier. Cependant, la piste menant au capitaine de l'équipe d' a été écartée en raison du montant demandé.

"Personne ne doit se faire d'illusions sur l'ampleur du défi auquel tout le monde est confronté dans le football et il se peut qu'aucun club, y compris le nôtre, ne puisse se permettre de faire comme si de rien n'était sur le marché des transferts cet été", a déclaré Ed Woodward lors d'une réunion du Forum des supporters qui s'est tenue à distance vendredi.

"Comme toujours, notre priorité est la réussite de l'équipe, mais nous avons besoin d'une visibilité de l'impact sur l'ensemble du business du football, y compris le calendrier du mercato et la situation financière générale, avant de pouvoir parler d'un retour à la normale.

"Sur cette base, je ne peux m'empêcher de penser que la spéculation autour des transferts de joueurs individuels pour des centaines de millions de livres cet été semble ignorer les réalités auxquelles le sport est confronté."

La est actuellement suspendue en raison de l'apparition du Covid-19 et aucune date n'a été fixée pour son retour. Depuis sa suspension, United a soutenu l'engagement de la ligue à terminer la saison lorsqu'elle pourra le faire en toute sécurité.

"Nous sommes impatients de voir l'équipe retourner sur le terrain dès que nous serons informés qu'elle peut le faire en toute sécurité, dans l'espoir de terminer une saison qui était encore si prometteuse pour nous en Premier League, en Europa League et en lorsqu'elle a été suspendue", a également affirmé Woodward.

"Nous sommes en dialogue constant avec nos dirigeantss pour savoir quand et comment cela se fera. Et s'il est possible que les matchs doivent être joués à huis clos à court terme, nous reconnaissons tous que le football ne reviendra pas à la normale tant que les supporters ne seront pas de nouveau présents."