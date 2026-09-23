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Manchester United, le licenciement d'Amorim n'a coûté « que » 9,5 millions grâce à l'accord avec le Milan

Milan AC

Manchester United, rabais sur l’indemnité de départ pour Amorim grâce à l’accord avec l’AC Milan : 9,5 millions au lieu de 19,4 millions

 Manchester United a présenté ses résultats financiers annuels et a révélé que le licenciement de Ruben Amorim et du reste de son staff a coûté 9,5 millions d'euros. L'actuel entraîneur de l'AC Milan était arrivé sur le banc du club mancunien en novembre 2024, avant d'être ensuite limogé en janvier 2026. L'indemnité initiale avait été fixée à 19,4 millions d'euros, mais le contrat de l'entraîneur portugais comportait une clause prévoyant une réduction du montant s'il retrouvait une nouvelle équipe, ce qui s'est produit cet été grâce à l'accord avec Gerry Cardinale.

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