Manchester United, le jour où Ole Gunnar Solskjær est entré dans la légende des Red Devils

Super-sub attitré de Sir Alex Ferguson, Ole Gunnar Solskjær est entré dans l'histoire en offrant la C1 à Manchester United contre le Bayern Munich.

"The Baby-Faced Assassin" (le tueur au visage de bébé ndlr), voici l'un des nombreux surnoms donnés à Ole Gunnar Solskjær par les supporters de Manchester United. Mais celui-ci est certainement le plus parlant tant il résume parfaitement la carrière de l'attaquant norvégien passé de remplaçant décisif à véritable héros des Red Devils lors d'une soirée de mai 1999 au Camp Nou à Barcelone.

Le 26 mai 1999 Ole Gunnar Solskjær a propulsé sa carrière dans une toute autre dimension et a tout simplement changé l'histoire de Manchester United et du football moderne. Déjà connu pour être le super sub attitré de Sir Alex Ferguson, un statut qui lui a collé à la peau toute sa carrière et une appellation dont il est le principal symbole, l'attaquant norvégien a une nouvelle fois rempli son rôle à merveille mais cette fois-ci devant le monde entier en finale de la Ligue des champions.

Le Super Sub fidèle à sa réputation

Entré à la 81ème minute de la finale contre le Bayern Munich à la place d'Andy Cole, alors que Manchester United était mené 1-0 depuis la 6ème minute de jeu et un but de Mario Basler, Ole Gunnar Solskjær a tout simplement métamorphosé la rencontre. Une minute après l'égalisation de Teddy Sheringham, lui aussi remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant norvégien a inscrit le but de la victoire offrant la deuxième C1 des Red Devils.

Après un corner tiré par Beckham, Sheringham dévie légèrement de la tête et Solskjaer surgit au second poteau pour reprendre du droit sous la barre d'Oliver Kahn. En plus d'entrer dans la légende sur le plan personnel en marquant en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, il permet à Manchester United d'écrire l'une des plus belle page de son histoire avec une finale d'anthologie remportée dans les arrêts de jeu.

"La meilleure nuit de ma vie"

Avec ce but ô combien précieux, Ole Gunnar Solskjær a donné encore plus de poids à ce qu'on appelle désormais le Fergie Time, tant les Red Devils ont souvent marqué dans les derniers instants des matches sous l'Écossais. "Merci de m'avoir donné la meilleure nuit de ma vie; c'était mieux que ma nuit de noces", avait déclaré le Norvégien après la victoire en 1999.

"À la mi-temps, le manager a eu une petite discussion avec Teddy Sheringham pour lui annoncer qu'il allait le faire rentrer. J'étais juste en arrière-plan, espérant qu'il vienne vers moi, mais il ne l'a pas fait. En seconde période, j'attendais juste qu'il me fasse signe. J'étais en train de me réchauffer et de me réchauffer, d'attendre et d'attendre pour attirer son attention. Je pensais: 'Pourquoi ne me fais-tu pas rentrer ?'", s'est souvenu Solskjær pour The Telegraph.

"Sur mon but ? Je ne me souviens pas de ce que je pensais. Je glissais, je fêtais. Après, je ne pouvais pas comprendre l'impact de tout cela. Vous êtes au milieu et vous êtes tellement concentré. On ne pense jamais aux conséquences que cela aura pour tant de gens", a confessé l'ancien attaquant des Red Devils concernant son but vainqueur. Une chose est sûre, le nom d'Ole Gunnar Solskjær restera à jamais inscrit dans l'histoire de la Ligue des champions mais surtout dans celle de Manchester United et dans le coeur des supporters des Red Devils. "Once a Red always a Red" comme diraient si bien les fans de MU.