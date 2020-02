Manchester United - Le club a raté Alphonso Davies en 2015

The Times explique ce vendredi que le club anglais de Manchester United avait repéré le jeune talent en 2017 alors qu’il n’avait que 15 ans...

Encore décisif sur la pelouse de , mardi soir, en huitième de finale aller de Ligue des Champions (0-3), Alphonso Davies ne cesse de se faire remarquer ses dernières semaines, sous les couleurs du . Seulement âgé de 19 ans, le Canadien, recruté par les Bavarois en 2018, s'affirme comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, et affiche un potentiel qui pourrait faire de lui un futur très grand joueur. Néanmoins, tout aurait pu se passer autrement.

Le Bayern a devancé Manchester en 2015

Ou plutôt, force est de constater qu'Alphonso Davies aurait pu faire le bonheur d'un autre club. En effet, The Times explique ce vendredi que le club anglais de avait repéré le jeune talent en 2017 alors qu’il n’avait que 15 ans et qu'il évoluait encore sous les couleurs des .

À cette époque, son club demandait la somme de 2,3 millions d’euros pour le lâcher, mais les Mancuniens avaient décidé de retarder le transfert, privilégiant l'idée de le faire venir deux semaines à Carrington, le centre d’entraînement de MU, pour le mettre à l'essai. Cette demande avait été rejetée par les Vancouver Whitecaps. Et pour cause, le principal concerné était alors appelé au même moment par la sélection U23 du . Plus tard, les Red Devils se décidaient à formuler une offre de 9 millions d'euros. Trop tard, le Bayern Munich était rentré dans la course et s'était montré plus convaicant en proposant 10,5 millions d'euros. La suite, tout le monde la connaît.