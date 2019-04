Manchester United : Le Chelsea de Di Matteo peut être un exemple selon Drogba

L'effet Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford rappelle à l'attaquant ivoirien la situation qu'avait connue Chelsea en 2012 avec Roberto Di Matteo.

Le changement d'attitude de depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer rappelle à Didier Drogba l'aventure de en 2012, lorsque les Blues avaient triomphé sous les ordres de Roberto Di Matteo. Les Red Devils ont connu une campagne compliquée avec José Mourinho, mais l'ambiance a radicalement changé depuis l'arrivée sur le banc du Norvégien, en décembre dernier.

Ils sont de retour dans la course pour une place dans les quatre premiers en et ont éliminé le PSG en huitièmes de finale, s'imposant 3-1 au Parc des Princes après une défaite 0-2 à Old Trafford lors du match aller.

Chelsea avait connu une situation similaire en 2012, Di Matteo ayant remplacé André Villas-Boas en cours de saison, avant de mener l'équipe à la victoire en . Didier Drogba avait alors joué un rôle majeur dans ce titre, inscrivant notamment le but de l'égalisation dans les derniers instants de la finale remportée contre le , avant de réussir le tir au but décisif (1-1, 4-3 aux tab).

"Saviez-vous que j'aillais faire ça en 2012 ? Moi je ne le savais pas. Même moi, je ne savais pas que je pouvais", a-t-il déclaré à Goal lors du salon de l'automobile de Genève. "Peut-être qu'un joueur ou une équipe va créer la surprise, un club comme Manchester United. De ce que j'ai vu [contre le PSG], je dois compter sur eux. Ils ont la mentalité et la qualité. Ils ont cet aspect d'avoir un entraîneur qu'il l'a gagnée et sait comment faire, c'est important. C'est toujours différent quand un coach a joué dans le club.

"Il connaît l'état d'esprit, il connaît tout du club. Les joueurs respectent cela. C'est exactement ce qui s'est passé avec Di Matteo et nous, et c'est ce qui se passe avec Manchester United et Solskjaer. N'allons pas trop loin [avec la comparaison], mais je vois un peu de ce que nous avons fait en 2012 parce qu'ils ont gagné là où personne ne l'attendait et de belle manière. Donc, c'est intéressant."

Manchester United reçoit Barcelone ce mercredi soir à Old Trafford pour le match aller (21h), avant de se déplacer au Camp Nou le 16 avril prochain.