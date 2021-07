Manchester United - La tuile se confirme pour Marcus Rashford

Touché à une épaule depuis le mois de novembre dernier, Marcus Rashford va devoir être opéré. L'attaquant devrait être absent pendant 12 semaines.

On l'avait quitté tête baissée à la suite de son pénalty raté en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie, on risque de le retrouver beaucoup plus tard que prévu... Diminué physiquement ces derniers mois car touché à une épaule, Marcus Rashford n'échappera finalement pas à l'opération, selon les informations publiées par le Telegraph.

En effet, l'attaquant de Manchester United devrait rater près de trois mois de compétition. Toujours selon le Telegraph, Marcus Rashford devrait être éloigné des terrains pendant une durée de douze semaines, ce qui porte son éventuel retour à la fin du mois d'octobre. Ce qui correspondrait à 9 matches de Premier Leaque manqués.

Une blessure qu'il traîne depuis le mois de novembre

Malheureusement, une opération chirurgicale était devenue inéluctable pour l'international anglais, qui traîne une blessure à l'épaule gauche depuis le 1er novembre dernier et un match contre Arsenal. Le buteur aurait discuté de ce choix avec son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, expliquant avoir besoin de se sentir à nouveau à 100%.

Pour rappel, l'Anglais sortait d'une saison de haute volée avec les Red Devils avant un Euro 2020 décevant, lui qui avait inscrit pas moins de 21 buts et délivré 15 passes décisives en 57 rencontres toutes compétitions confondues durant l'exercice 2020-21. Le tout avec une blessure à l'épaule des plus handicapantes.

Après la défaite en finale de la Ligue Europa contre Villareal, en mai dernier, le joueur de 23 ans s'était confié sur ses douleurs persistantes. "Ça dure depuis le début de la saison. J'ai réussi à passer la saison avec United (...) Je ne savais pas combien de temps l'opération me mettrait dehors. Je n'ai jamais pris la peine de demander. Quand le tournoi sera terminé, je demanderai", avait alors expliqué l'attaquant. Le voilà désormais fixé, et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Bien au contraire.