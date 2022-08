Manchester United : La punition exemplaire de Ten Hag à ses joueurs

Erik ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, a obligé ses joueurs à courir 13,8 kilomètres après leur humiliante défaite 4-0 contre Brentford.

La distance, 13,8 kilomètres, n'a pas été choisie au hasard. Elle semble représenter la différence entre la distance parcourue par Brentford et Manchester United tout au long de leur match.

Brentford a humilié United samedi dernier. Les Red Devils ont sans doute livré l'une de leurs pires prestations à ce jour, et la première mi-temps a été complètement perdue pour eux.

Les problèmes au milieu de terrain et en défense, qui sont évidents depuis un certain temps, ont été exposés une fois de plus.

L'équipe a laissé entrer jusqu'à quatre buts en première mi-temps, dont trois étaient le résultat direct d'erreurs individuelles.

Lorsque United a encaissé les buts, il n'y a pas eu de réaction de la part de l'équipe et Ten Hag semblait contrarié sur le banc de United.