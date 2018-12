Manchester United, la note d'hôtel très salée de José Mourinho

Limogé par le club de Manchester United lundi, José Mourinho, n'a pas fini de faire parler de lui dans les médias.

L'ancien attaquant de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, assurera l'intérim jusqu'à la fin de saison après le limogeage mardi de José Mourinho par les Red Devils.

Mourinho, qui a débarqué en 2016 à Old Trafford, est resté, pendant ses deux ans et demi de règne, dans le Lowry Hotel de Manchester. Un établissement luxueux et très cher (les prix commencent à 600 livres la nuit) comme on peut l'imaginer.

Mourinho y est resté 895 jours, lui qui a séjourné dans l'une des six suites de luxe de l'hôtel. Le coût total estimé du séjour de l'ancien coach du Real Madrid est estimé à pas moins de 537000 livres !

Un passage amer et une note salée, donc. Mourinho aura été spécial jusqu'au bout. Imbuvable, même, diront ses détracteurs..