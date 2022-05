Manchester United : la crainte de Cavani à propos de Cristiano Ronaldo s'est confirmée

Edinson Cavani a admis que ses craintes initiales concernant son rôle à Manchester United après le retour de Cristiano Ronaldo au club se sont réalisées. Manchester United a recruté Cavani gratuitement en octobre 2020, deux mois après son départ du Paris Saint-Germain, et il a connu une première campagne impressionnante à Old Trafford.

Cavani s'attendait à voir son temps de jeu se réduire

L'Uruguayen a marqué 17 buts en 39 apparitions pour les Red Devils, ce qui leur a permis de terminer à la deuxième place de la Premier League et d'atteindre une finale de la Ligue Europa, obtenant ainsi une prolongation de contrat d'un an, mais il est passé au second plan en 2021-22. Ronaldo a rejoint United en provenance de la Juventus l'été dernier, et a depuis mené la ligne d'attaque en tant qu'avant-centre de premier choix du club, tandis que Cavani a glissé plus loin dans la hiérarchie notamment en raison de blessures.

Le joueur de 35 ans a déclaré qu'il avait prédit une campagne difficile dès que le retour de la superstar portugaise a été confirmé, et il a été déçu d'avoir eu raison. "Au moment où ça s'est fait, je pensais que c'était une bonne chose pour Manchester de signer Cristiano Ronaldo", a déclaré Edinson Cavani dans une interview à ESPN Brésil.

"J'ai vécu des situations difficiles"

"Connaissant un peu le monde du football de nos jours, la première chose que j'ai faite a été d'appeler mon [frère et agent Walter Fernando Guglielmone] et de lui dire : "Fernando, si cela s'était produit il y a une semaine, je t'aurais demanderais de me trouver un autre club. Mais pas parce que je ne voulais pas jouer avec Cristiano Ronaldo. Non. Parce que j'ai eu l'occasion de le connaître, et c'est un grand professionnel, avec ses objectifs, et c'est parfait pour un sportif", a indiqué l'Uruguayen.

"Mais comme je le sais, après des années dans le football, comment les choses fonctionnent de nos jours. C'est pourquoi j'ai parlé à mon frère. Il s'agissait plutôt de comprendre la situation. Non pas parce que je ne pouvais pas jouer dans mon rôle à Manchester, mais parce qu'il y a beaucoup de choses dans le football aujourd'hui qui sont différentes de ce qu'elles étaient avec d'autres personnes, comment c'était avant, il y a des années. Et comme c'est arrivé soudainement, je n'ai rien ressenti. J'ai pensé : Nous allons jouer, faire de notre mieux", a ajouté Cavani.

L'ancien buteur du PSG considère que même sans ses pépins physiques, il n'aurait pas eu beaucoup plus de temps de jeu : "Indépendamment de mes blessures au club, qui m'ont tenu à l'écart de la saison pendant un certain temps.... J'ai vécu des situations difficiles, différentes de celles que j'ai connues l'année dernière. Et après quelques mois, j'ai rappelé mon frère et lui ai dit : "Tu te souviens de ce que tu as dit au début de la saison ? . Avant le début de la saison. Il n'y a pas de secrets dans le football. Pour moi, le fonctionnement est très clair, et j'ai une façon de voir le football que personne ne m'enlève".

"J'ai donc appelé mon frère et lui ai dit ça. Et il m'a dit : "Reste positif, Edi, tu feras du bon travail... Il m'a dit beaucoup de choses. Je n'avais aucun doute sur le fait que tout pourrait être mieux, mais voyons ce qui se passe à partir de maintenant. Et tout s'est passé comme nous le savons tous et voilà, nous sommes là, j'essaie de faire de mon mieux pour aider mon équipe, comme partout où j'ai été, mais ma façon de penser et de voir le football m'a montré que j'avais raison dans les premiers mois et après... J'ai eu mes problèmes de blessures et j'ai été absent pendant un certain temps. Mais c'est un peu ce qui s'est passé dans cette période", a conclu l'Uruguayen.

Cavani devrait redevenir un agent libre le 30 juin, sans signe de renouvellement à Manchester, et il a été fortement lié à un transfert vers le club argentin de Boca Juniors. GOAL a rapporté que Botafogo est également intéressé par l'attaquant vétéran, mais Guglielmone insiste sur le fait que son client veut rester en Europe. Le FC Barcelone a été crédité d'un intérêt pour Cavani ces derniers mois, et son agent a déclaré à El Pais : "Pour le moment, ce n'est pas vrai [les rumeurs de Boca]. Tout est dynamique. La priorité est de continuer en Europe."