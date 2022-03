Manchester United : L'absence de Ronaldo face à City crée une tempête

L'entraîneur de Manchester United a écarté l'attaquant portugais de son équipe pour le derby de Manchester.

Manchester United a été sèchement battu 4-1 par Manchester City, ce qui a placé la décision de l'entraîneur de ne pas nommer Ronaldo dans le groupe encore plus sous le feu des projecteurs.

Manchester United : crises et désaccords

Rangnick a justifié sa décision de laisser Ronaldo hors du groupe à plein temps en déclarant que ce dernier portait une blessure à la hanche.

"Mon médecin est venu me voir le vendredi matin avant l'entraînement et m'a dit que Cristiano Ronaldo ne pouvait pas s'entraîner en raison de problèmes avec le fléchisseur de sa hanche et il en était de même le samedi et c'est pourquoi il ne pouvait pas faire partie du groupe", a déclaré Rangnick.

Cependant, cette décision a été largement remise en question, notamment par la sœur de Ronaldo, Katia Aveiro, qui a liké un post Instagram contestant la décision.

"Ronaldo était à 100%, il n'a pas joué simplement pour des raisons techniques et tactiques", peut-on lire dans la légende du post Instagram.

CR7-Rangnick : un désaccord et un parcours suspect

Après avoir appris qu'il ne ferait pas partie du groupe pour affronter Manchester City, Ronaldo n'a pas rencontré l'équipe samedi soir et s'est plutôt rendu au Portugal.

Selon The Sun, ses coéquipiers de Manchester United ont été choqués par son absence et estiment qu'il aurait dû les rejoindre avant un match aussi important.

Cristiano s'est senti prêt à jouer le match à l'Etihad Stadium après s'être montré en forme à l'entraînement avant la rencontre.

Il a été furieux de la décision de son entraîneur de ne pas l'inclure dans le groupe, même si, selon des sources proches du joueur, le but de son voyage était de faire soigner sa hanche, un week-end où sa relation avec Rangnick est tombée au plus bas.