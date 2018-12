Manchester United, Juan Mata : "Merci José Mourinho pour les trophées remportés ensemble"

Le meneur de jeu de Manchester United a remercié son ancien entraîneur et souhaité bonne chance au nouvel arrivant, Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United a pris une décision radicale cette semaine. En limogeant José Mourinho, les Red Devils ont décidé de donner un nouveau souffle à leur saison et de tenter de remonter la pente. L'entraîneur portugais n'a certes pas remporté la Premier League durant son passage à Manchester United mais a gagné la Ligue Europa et la FA Cup notamment;

Sur son blog personnel, Juan Mata est revenu sur le départ de José Mourinho et a remercié le technicien portugais pour les années passées ensemble : "De toute évidence, le changement de manager a été une semaine différente et je voudrais remercier José Mourinho pour les trophées que nous avons remportés ensemble et lui souhaiter bonne chance pour l'avenir".

Mata motivé pour 2019

Le meneur de jeu des Red Devils a souhaité bonne chance à Ole Gunnar Solskjaer : "Comme vous le savez tous, le légendaire Ole Gunnar Solskjaer est notre nouvel entraîneur et nous n'aurions pas pu mieux commencer à son retour dans le club. C'était une victoire convaincante contre Cardiff et cela remontera le moral à partir de la fin de 2018 et de la nouvelle année qui approche à grands pas".

Juan Mata espère que les beaux jours arrivent de nouveau à Manchester United : "Il est temps d'être optimiste, de regarder en avant et de continuer à travailler dur pour gravir les échelons. Nous sommes vraiment motivés à le faire tout en divertissant nos fans qui méritent tellement".

Manchester United est de retour à la sixième place de la Premier League avec son large succès contre Cardiff. Les Red Devils ont encore huit points de retard sur les équipes du top quatre et ont encore un long chantier devant eux pour revenir sur le devant de la scène.