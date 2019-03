Manchester United, José Mourinho révèle les raisons de son embrouille avec Paul Pogba

L'ancien entraîneur de Manchester United a expliqué sa relation compliquée avec le milieu de terrain français chez les Red Devils.

La relation d'amour entre José Mourinho et Paul Pogba a connu des hauts mais aussi beaucoup de bas. Arrivés à l'été 2016 chez les Red Devils, les deux hommes ont été comme chien et chat tout au long de leur passage commun dans le Nord de l'Angleterre. Lorsque les résultats étaient bons, tout semblait aller pour le mieux entre le milieu de terrain français et son entraîneur mais lorsque ce n'était pas le cas, le Portugais n'a jamais hésité à mettre son joueur face à ses responsabilités et à le critiquer.

José Mourinho n'a jamais trouvé la bonne formule pour mettre Paul Pogba dans les meilleures conditions et atteindre la pleine puissance de son potentiel. Le champion du monde 2018 a souvent vécu des épisodes désagréables lorsqu'il était sur le banc de touche. Une embrouille avait même été rendue publique lors de la fameuse séance d’entraînement filmée par Skysports au cours de laquelle les deux hommes ont échangé quelques amabilités face caméra. Consultant sur BeIn Sports, José Mourinho est revenu sur sa relation pas toujours au beau fixe avec Paul Pogba lors de son passage chez les Red Devils.

Mourinho confesse ne pas s'être entendu avec Pogba

"Nous essayons toujours de trouver des solutions aux problèmes mais il y en a un face auquel je n’ai aucune solution : quand le joueur joue, il aime son entraîneur, mais quand il ne joue pas, il ne l’aime plus. C’est simple. La nature humaine est comme ça, et on ne pas la changer. C’est une question de personnalité, de façon d’être et de penser", a analysé l'ancien entraîneur de Manchester United, désormais consultant.

"Il y a des personnes avec lesquelles vous avez une alchimie, plus d’empathie. C’est normal. C’est pour ça que certains joueurs sont extraordinaires avec certains coaches, mais moins bons avec d’autres. C’est une chose à laquelle j’ai beaucoup pensé. Il est nécessaire d’accorder plus d’attention aux joueurs que nous aimons moins. Parce qu’avec les joueurs que vous aimez, vous n’avez pas besoin d’être préoccupés. C'est la nature humaine", a ajouté le Portugais.

Depuis le départ de José Mourinho, Paul Pogba a très clairement haussé son niveau de jeu. Le milieu de terrain français, positionné un cran plus haut par Ole Gunnar Solskjaer, est devenu beaucoup plus décisif enchaînant les buts et les passes décisives. Libéré, Paul Pogba a enfin trouvé sa place à Manchester United, après plus de deux saisons et demie à chercher sa place en vain.