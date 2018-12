Manchester United, José Mourinho pique Jürgen Klopp : "Les trophées comptent"

L'entraîneur de Manchester United a envoyé une petite pique à son homologue de Liverpool. Il a commenté les récents achats des Reds.

José Mourinho a lancé le derby d'Angleterre. Comme à son habitude, l'entraîneur portugais de Manchester United n'a pas eu la langue dans sa poche en conférence de presse avant la rencontre opposant les Red Devils à Liverpool. José Mourinho en a notamment profité pour rappeler que les titres sont importants sur le CV envoyant au passage une petite pique à Jürgen Klopp, réputé pour son style de jeu mais ayant du mal à remporter des trophées.

"Je ne sais pas, cela dépend de la façon dont tu l'abordes. Je pense que les trophées sont importants, surtout lorsque vous avez le potentiel pour vous battre pour les trophées et surtout lorsque vous dites clairement que l'objectif est de remporter le trophée. Je pense que parfois, le fait de le dire n’est pas très intelligent, mais lorsque vous avez le potentiel, vous n’avez rien à cacher, vous savez dès le premier jour votre potentiel et votre désir est en relation avec le potentiel car nous voulons gagner", a confessé le Portugais.

L'article continue ci-dessous

"Le football ce n'est pas que dépenser de l'argent"

À ne pas rater Juventus : Cristiano Ronaldo va manquer un match de la fin d'année

OM, le constat musclé de Jacques-Henri Eyraud : "Catastrophique"

FC Barcelone, Jordi Alba : "Ousmane Dembélé doit s'améliorer en dehors du terrain"

Solari revient sur le cas d'Isco au sein du Real Madrid

"Tout le monde peut le dire, mais c'est autre chose de dire le potentiel que vous avez pour atteindre cet objectif, néanmoins je pense que Jürgen a déjà déclaré qu’il voulait gagner la Premier League, c’est son objectif", a ajouté l'entraîneur de Manchester United.



José Mourinho a commenté la politique des Reds sur le mercato : "Ce n’est pas seulement l’argent qu’ils dépensent en été, c’est beaucoup de choses. Il ne s’agit pas seulement de dépenser de l’argent et de renforcer l’équipe. Une équipe de football, c’est plus que cela, ce n’est pas seulement dépenser de l’argent. C’est comme une maison, il ne s’agit pas que d’acheter des meubles, il faut travailler, on dépense de l’argent pour acheter les meilleurs meubles possibles et ensuite, on est prêt à vivre dans une maison magnifique".

Le technicien des Red Devils vise la victoire et rien d'autre : "Je vais essayer de gagner, j'essaye toujours et je veux avoir une équipe qui est capable d'être avec moi et d'avoir cette ambition, cette confiance. Nous savons que nous allons jouer contre le premier, contre une équipe en forme, mais nous avons nos qualités, notre potentiel, et même si nous pouvons avoir des doutes sur certaines choses, nous allons arriver avec des joueurs qui sont disponibles et capables de se battre pour la victoire".