Manchester United - José Mourinho explique les raisons du flop Alexis Sanchez

L'ancien entraîneur des Red Devils a tenté d'expliquer les mauvaises prestations du Chilien en Angleterre, pointant du doigt la tristesse du joueur...

Prêté à l'Inter Milan dans les derniers instants du mercato estival, Alexis Sanchez va découvrir un nouveau championnat cette saison. Arrivé dans un projet ambitieux, le Chilien aura surtout l'occasion de relancer une carrière en perte de vitesse depuis son arrivée à en 2018, lui qui avait pourtant impressionné sous les couleurs d' et du ...

En effet, entre blessures et prestations plus que moyennes, Alexis Sanchez n'est jamais parvenu à s'imposer sous le maillot des Red Devils, et ce alors qu'il touchait le meilleur salaire du club. Un flop assez surprenant pour un joueur qui brillait justement par sa constance lors des saisons précédentes, mais qui s'expliquait par un problème mental selon son ancien entraîneur en la personne de José Mourinho.

"J'ai toujours ressenti qu'il était un homme triste"

"Je ne l'ai pas senti heureux. Et dans tous les métiers, lorsque vous n'êtes pas heureux, il n'est pas facile de s'épanouir à tous les niveaux. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'était moi qui n'ai pas été capable de l'accompagner et d'obtenir le meilleur de lui. En tant que manager, vous avez parfois la capacité de tirer le meilleur des joueurs, mais parfois vous n'y arrivez pas. Cependant, j'ai toujours ressenti qu'il était un homme triste. Probablement qu'en Italie, il va récupérer sa joie de vivre", a ainsi déclaré le Special One au Telegraph, ce samedi.

Si Alexis Sanchez récupère sa joie de vivre, l' d'Antonio Conte pourra nourrir des ambitions revues à la hausse, après avoir mené son mercato estival de fort belle manière, grâce notamment aux arrivées de Romelu Lukaku, Diego Godin et donc de l'ancien Gunner.