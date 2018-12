Manchester United - José Mourinho digère bien la défaite à Valence : "Je n'ai rien appris du tout. Rien ne m'a surpris"

L'entraîneur portugais des Red Devils n'était pas en colère après la défaite de son équipe (2-1) sur la pelouse de Valence mercredi soir.

Battu 2-1 sur la pelouse de Valence mercredi soir, Manchester United a raté l'occasion de prendre la première place à la Juventus dans le groupe H. Défaite sur le même score sur la pelouse des Young Boys de Berne, la Vieille Dame aurait pu perdre son statut de tête de série mais les Red Devils n'ont pas su saisir cette opportunité.

Un scénario qui n'a pas pour autant frustré José Mourinho. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur portugais n'affichait pas une vive déception. "Je n'ai rien appris du tout (de cette défaite). Rien ne m'a surpris. Je pense que se qualifier est toujours un succès, jamais un échec. J'avais dit aux joueurs que si on gagnait et que la Juve gagnait, on aurait fait le travail. Si nous ne gagnons pas et que la Juve ne gagne pas, alors on peut s'en vouloir."

"Si je jouais pour gagner le groupe, j'aurais mis une équipe similaire"

En terminant deuxièmes, les Mancuniens peuvent tomber contre du lourd en huitièmes de finale avec notamment le Real Madrid, le Barça, le Bayern ou encore le PSG. Pas forcément un handicap selon le Special One. "Il y a des équipes qui terminent deuxièmes que les équipes qui terminent premières ne seront pas heureuses d'affronter. Si je jouais pour gagner le groupe, j'aurais mis une équipe similaire."