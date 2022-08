Manchester United - Jamie Carragher fracasse Cristiano Ronaldo : "Aucun club ne le veut"

La légende de Liverpool pense que Manchester United n'est pas si heureux de conserver le Portugais mais qu'aucun club ne le désire dans son équipe.

"C'est inacceptable. Pour tout le monde. Je leur ai dit que c'était inacceptable. Que nous sommes une équipe, un groupe. Et qu'il faut rester jusqu'au bout", a indiqué Erik Ten Hag à Viaplay Sport après que Cristiano Ronaldo et d'autres coéquipiers aient quitté le stade avant la fin du match contre le Rayo Vallecano. Au lendemain de cet épisode et après avoir agité l'actualité autour de son avenir tout l'été, Cristiano Ronaldo a de nouveau pris pour son grade.

"Ronaldo ne jouera jamais le deuxième violon pour personne"

Dans l’émission Overlap, avec Gary Neville, Jamie Carragher ne s'est pas montré tendre envers Cristiano Ronaldo. L'ancien international anglais considère que le Portugais devient toxique pour les Red Devils :"J’ai toujours pensé que c’était une signature bizarre. J'ai toujours pensé que cette situation arriverait, même si Ronaldo a fait du bien à Manchester United.

"Il a signé un contrat de deux ans plus une année en bonus, ce que je ne pouvais pas croire. Il ne jouera jamais le deuxième violon pour personne, mais en tant que joueurs à un certain stade de votre carrière, nous savons tous que vous n'êtes pas le même joueur. Sa carrière a duré longtemps parce que c'est un si grand professionnel", a ajouté l'ancien des Reds.

"Je ne suis pas sûr que Ten Hag le veuille"

Pire encore, Jamie Carragher considère que Manchester United aimerait se débarrasser de Cristiano Ronaldo mais ne pourra pas y parvenir : "Aucun autre club en Europe ne le veut actuellement. Je peux me tromper mais il ne semble pas que United puisse s’en séparer. Et je pense que si vous avez demandé à Ten Hag, je ne pense pas qu'il le veuille. Et je ne suis pas sûr que le vestiaire de Manchester United veuille de Cristiano Ronaldo en ce moment".

Gary Neville, légende de Manchester United, a été moins violent que son compatriote, mais partage globalement la même position : "S’il veut partir, Manchester United devrait faciliter son départ. Chaque conférence de presse que fait ten Hag est polluée par le problème Ronaldo. Si un joueur devient le facteur dominant, une distraction pour le manager lors des conférences de presse, il n’y a qu’une chose à faire. On le sait tous. Tu dois parfois reculer pour avancer."

Cristiano Ronaldo n'est plus roi en son royaume. Avec sa tentative de départ estival, le Portugais doit s'attendre à être chahuté lors de ses premières sorties à Old Trafford, que ce soit par le public, mais aussi par les observateurs du football anglais, rancuniers après le caprice du quintuple Ballon d'Or. Encore une fois, le meilleur endroit ou CR7 pourra leur répondre, c'est sur le terrain en empilant les buts et surtout en guidant Manchester United vers la victoire.