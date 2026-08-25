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Manchester United - Ipswich Town, avant-match de Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Manchester United vs Ipswich
Premier League
Manchester United
Ipswich

Avant-match complet de Manchester United contre Ipswich Town en Premier League. Décryptage des résultats de la première journée, de la forme récente et des principaux enjeux avant ce choc de dimanche à Old Trafford.

Manchester United - Ipswich Town : détails du match

crest
Premier League - Journée 2
Old Trafford

Manchester United et Ipswich Town donneront le coup d'envoi le 30 août 2026 à 15h30 GMT (11h30 EST / 16h30 BST / 17h30 SAST).

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Affiche du dimanche à Old Trafford

Manchester United retrouve sa pelouse pour affronter Ipswich Town lors d'un match de la 2e journée de Premier League, le dimanche 30 août. Sur des prestations contrastées lors du week-end d'ouverture, United cherche une réaction immédiate devant son public pour lancer sa campagne. Pour Ipswich, un déplacement dominical à Old Trafford représente la scène idéale pour s'appuyer sur sa bonne dynamique initiale et tester ses progrès dans l'élite loin de ses bases.

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United cherche à rebondir immédiatement après le revers contre Hull

Manchester United aborde la rencontre de dimanche à la recherche d'une réponse forte après une défaite 2-0 sur le terrain de Hull City lors de la première journée, le 22 août. Des buts en première période de Semi Ajayi et Nobel Mendy ont laissé United courir après le score et, malgré des changements offensifs en seconde période, avec notamment Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Benjamin Šeško, Manchester United n'a pas réussi à contourner le bloc défensif compact de Hull. De retour à Old Trafford, le manager et l'effectif mettront l'accent sur la stabilité défensive et l'installation d'un contrôle dans l'axe autour de Bruno Fernandes pour désorganiser les lignes d'Ipswich.

Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Le but tardif et spectaculaire d'Ipswich assure les premiers points

Ipswich Town se rend à Manchester en pleine confiance après avoir décroché une victoire haletante 2-1 contre Sunderland à Portman Road le 22 août. Emersonn a ouvert le score à la 24e minute avant que Nilson Angulo n'égalise pour Sunderland avant la pause. Ipswich a poussé sans relâche en seconde période, et le remplaçant Jack Clarke s'est mué en héros en inscrivant un but décisif spectaculaire à la 90e minute pour offrir les trois points lors du week-end d'ouverture. Ipswich cherchera à transposer ce jeu agressif sur les ailes et cet état d'esprit résilient à Old Trafford.

L'historique tourne à l'avantage de Manchester United dans des confrontations ouvertes

Historiquement, Manchester United a l'avantage dans cette affiche, avec une victoire 3-2 lors de la plus récente confrontation de Premier League à Old Trafford en février 2025, marquée par des buts de Matthijs de Ligt et Harry Maguire. Cependant, Ipswich a prouvé qu'il était capable de mettre en difficulté l'arrière-garde de United grâce à des contre-attaques rapides et à sa menace sur coups de pied arrêtés, ce qui prépare 90 minutes à fort enjeu alors que les deux équipes se battent pour une position importante en ce début de saison.

Nouvelles des équipes & effectifs

Manchester United vs Ipswich Équipes probables

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formation
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Ipswich crest
Ipswich
IPS

Entraineur

  • M. Carrick

Manchester United aborde ce match avec une liste de blessés notable. Matthijs de Ligt, Tom Heaton et Manuel Ugarte sont tous indisponibles, et l'effectif a également subi un nouveau coup dur avec Amad Diallo, absent six semaines après s'être blessé à la cheville à l'entraînement. Aucun onze de départ probable n'a été confirmé par le club avant le coup d'envoi, et des mises à jour sont attendues à l'approche du match.

Ipswich Town a aussi ses absents à gérer. Jack Taylor, Azor Matusiwa et Julio Enciso sont tous forfaits pour l'équipe de Gary O'Neil. Comme pour United, aucun onze probable n'a été communiqué, et d'autres informations sur l'équipe seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

MUN

MUN - Forme

ATM
V2-1
PSG
N1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
But marqué (encaissé)
6/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
IPS

IPS - Forme

WYC
V1-2
LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Manchester United a remporté deux de ses cinq derniers matches, fait un nul et subi deux défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre Hull City en Premier League le 22 août, intervenue après un revers 4-2 contre l'AC Milan lors d'un match amical de pré-saison. United avait toutefois montré quelques signes encourageants plus tôt pendant la pré-saison, en battant l'Atletico Madrid 2-1 puis en faisant match nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain.

Ipswich Town arrive dans une forme bien plus tranchante, avec quatre victoires sur ses cinq derniers matches et aucun nul. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 contre Sunderland en Premier League le 22 août. L'équipe de O'Neil a aussi signé un succès 4-2 sur le terrain de l'Union Berlin et une victoire 3-0 contre le Rayo Vallecano durant la pré-saison, n'encaissant que trois buts sur ses cinq dernières rencontres tout en en marquant dix.

Confrontations directes

Face à face

Manchester UnitedNulIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FDM
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
12Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La plus récente rencontre entre ces deux clubs s'est soldée par une victoire 3-2 de Manchester United à Old Trafford en Premier League le 26 février 2025. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Portman Road en novembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Manchester United en a remporté trois, pour un nul et un résultat en faveur d'Ipswich ne figurant pas dans le jeu de données ; le bilan global de United dans ces affiches reflète une domination à domicile, avec également une victoire 3-0 lors d'un match de Carabao Cup à Old Trafford en septembre 2015.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
N
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
N
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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