Manchester United - Ipswich Town : détails du match

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United et Ipswich Town donneront le coup d'envoi le 30 août 2026 à 15h30 GMT (11h30 EST / 16h30 BST / 17h30 SAST).

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Affiche du dimanche à Old Trafford

Manchester United retrouve sa pelouse pour affronter Ipswich Town lors d'un match de la 2e journée de Premier League, le dimanche 30 août. Sur des prestations contrastées lors du week-end d'ouverture, United cherche une réaction immédiate devant son public pour lancer sa campagne. Pour Ipswich, un déplacement dominical à Old Trafford représente la scène idéale pour s'appuyer sur sa bonne dynamique initiale et tester ses progrès dans l'élite loin de ses bases.

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Manchester United cherche à rebondir immédiatement après le revers contre Hull

Manchester United aborde la rencontre de dimanche à la recherche d'une réponse forte après une défaite 2-0 sur le terrain de Hull City lors de la première journée, le 22 août. Des buts en première période de Semi Ajayi et Nobel Mendy ont laissé United courir après le score et, malgré des changements offensifs en seconde période, avec notamment Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Benjamin Šeško, Manchester United n'a pas réussi à contourner le bloc défensif compact de Hull. De retour à Old Trafford, le manager et l'effectif mettront l'accent sur la stabilité défensive et l'installation d'un contrôle dans l'axe autour de Bruno Fernandes pour désorganiser les lignes d'Ipswich.

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Le but tardif et spectaculaire d'Ipswich assure les premiers points

Ipswich Town se rend à Manchester en pleine confiance après avoir décroché une victoire haletante 2-1 contre Sunderland à Portman Road le 22 août. Emersonn a ouvert le score à la 24e minute avant que Nilson Angulo n'égalise pour Sunderland avant la pause. Ipswich a poussé sans relâche en seconde période, et le remplaçant Jack Clarke s'est mué en héros en inscrivant un but décisif spectaculaire à la 90e minute pour offrir les trois points lors du week-end d'ouverture. Ipswich cherchera à transposer ce jeu agressif sur les ailes et cet état d'esprit résilient à Old Trafford.

L'historique tourne à l'avantage de Manchester United dans des confrontations ouvertes

Historiquement, Manchester United a l'avantage dans cette affiche, avec une victoire 3-2 lors de la plus récente confrontation de Premier League à Old Trafford en février 2025, marquée par des buts de Matthijs de Ligt et Harry Maguire. Cependant, Ipswich a prouvé qu'il était capable de mettre en difficulté l'arrière-garde de United grâce à des contre-attaques rapides et à sa menace sur coups de pied arrêtés, ce qui prépare 90 minutes à fort enjeu alors que les deux équipes se battent pour une position importante en ce début de saison.

Nouvelles des équipes & effectifs

Manchester United aborde ce match avec une liste de blessés notable. Matthijs de Ligt, Tom Heaton et Manuel Ugarte sont tous indisponibles, et l'effectif a également subi un nouveau coup dur avec Amad Diallo, absent six semaines après s'être blessé à la cheville à l'entraînement. Aucun onze de départ probable n'a été confirmé par le club avant le coup d'envoi, et des mises à jour sont attendues à l'approche du match.

Ipswich Town a aussi ses absents à gérer. Jack Taylor, Azor Matusiwa et Julio Enciso sont tous forfaits pour l'équipe de Gary O'Neil. Comme pour United, aucun onze probable n'a été communiqué, et d'autres informations sur l'équipe seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

Manchester United a remporté deux de ses cinq derniers matches, fait un nul et subi deux défaites. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre Hull City en Premier League le 22 août, intervenue après un revers 4-2 contre l'AC Milan lors d'un match amical de pré-saison. United avait toutefois montré quelques signes encourageants plus tôt pendant la pré-saison, en battant l'Atletico Madrid 2-1 puis en faisant match nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain.

Ipswich Town arrive dans une forme bien plus tranchante, avec quatre victoires sur ses cinq derniers matches et aucun nul. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 contre Sunderland en Premier League le 22 août. L'équipe de O'Neil a aussi signé un succès 4-2 sur le terrain de l'Union Berlin et une victoire 3-0 contre le Rayo Vallecano durant la pré-saison, n'encaissant que trois buts sur ses cinq dernières rencontres tout en en marquant dix.

Confrontations directes

La plus récente rencontre entre ces deux clubs s'est soldée par une victoire 3-2 de Manchester United à Old Trafford en Premier League le 26 février 2025. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Portman Road en novembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Manchester United en a remporté trois, pour un nul et un résultat en faveur d'Ipswich ne figurant pas dans le jeu de données ; le bilan global de United dans ces affiches reflète une domination à domicile, avec également une victoire 3-0 lors d'un match de Carabao Cup à Old Trafford en septembre 2015.