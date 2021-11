Manchester United : Ince réclame plus de temps de jeu pour Van de Beek

Ole Gunnar Solskjaer a "pris la tête" de Donny van de Beek, selon Paul Ince, qui affirme que le milieu de terrain est victime des choix injustes de son entraineur. Manchester United a dépensé beaucoup d'argent pour arracher Van de Beek à l'Ajax en septembre 2020, en le liant à un contrat de cinq ans. On attendait beaucoup d'un milieu de terrain qui brillait régulièrement à la Johan Cruyff ArenA, mais il n'a pas encore gagné une place régulière dans le onze de départ de Solskjaer, au grand dam d'Ince.

En effet, l'international néerlandais n'a fait que deux apparitions en Premier League pour United depuis le début de la saison, dont une de 10 minutes lors de la défaite 2-0 dans le derby contre Manchester City, samedi. Les acclamations les plus fortes du public au cours des 90 minutes ont été réservées à l'échauffement du Néerlandais et à son entrée en jeu dans un match où les Red Devils ont manqué de créativité au milieu du terrain. Ince a accusé Solskjaer d'avoir fait de fausses promesses à son élément.

Des décisions qui ne passent pas

"Donny van de Beek obtient quatre minutes contre l'Atalanta. Ce qui m'inquiète, ce sont les choix que fait Ole", a déclaré l'ex-capitaine de United à The United Stand. "Deux ans plus tard, il est sur le banc. Ole l'a vraiment fait chier. Non seulement il s'est foutu de lui, mais il lui a donné quatre minutes contre l'Atalanta et lui a dit : "Au fait, voilà ta chance, va jouer 10 minutes contre Manchester City, où nous n'avons pas touché le ballon pendant 85 minutes, et montre-moi ce que tu sais faire".

"Si j'étais Donny van de Beek, j'aurais dit : "Et merde, je ne vais pas jouer maintenant, vous voulez que je joue 10 minutes alors que nous n'avons pas touché le ballon depuis 88 minutes ? Maintenant, vous m'emmerdez encore plus", a pesté l'ancien joueur du club. Ince pense que Jesse Lingard a également été malmené, ayant été réduit à un rôle de figurant une fois de plus après son retour d'un prêt réussi à West Ham. "Ce sont des décisions comme ça qui me déconcertent, vraiment. Je ne comprends pas".

L'article continue ci-dessous

"Il a empêché Jesse Lingard d'aller à West Ham parce qu'il a dit qu'il ferait partie de son équipe. Vous êtes menés 2-0 et vous ne le faites pas entrer. Vous voyez la situation avec Pogba maintenant, il commence à se faire expulser tout le temps, tout cela recommence à s'enflammer. Il sera parti à la fin de la saison", a enfin analysé Ince.