Manchester United : Ince dévoile pourquoi Haaland ne viendra pas

Paul Ince a prévenu Manchester United qu'il était peu probable qu'ils obtiennent Erling Haaland cet été, principalement en raison de ce qui s'est passé avec Roy Keane et du tacle de leur ancien capitaine qui a blessé le père de la star de Dortmund, Alf-Inge.

Les Red Devils ont été liés au Norvégien, ainsi qu'à une foule d'autres clubs européens de premier plan, tandis que les rumeurs de samedi ont suggéré que le Real Madrid était proche d'un accord pour l'attaquant prolifique.

En effet, Ince n'est pas convaincu que United sera en mesure d'attirer Haaland, malgré le fait que Ralf Rangnick ait précédemment confirmé qu'ils ont besoin de recruter un attaquant.

Une fin de carrière prématurée pour Haaland

Ince, s'adressant à GOAL au nom du Genting Casino, a déclaré : "Haaland est un cas délicat parce qu'il faut revenir à la situation entre son père [Alf-Inge] et Roy Keane. Cet incident s'est produit à Old Trafford. Ira-t-il à Manchester United à cause de ça ? Je ne le pense pas."

"S'il n'y a pas de Ligue des champions, les gens comme lui ne vont pas aller à Old Trafford."

Keane voulait faire mal

Lors d'un derby de Premier League entre les rivaux Manchester United et City en avril 2001, Keane a reçu un carton rouge pour une terrible faute au niveau du genou sur Haaland.

L'ancien international de la République d'Irlande a été suspendu pour huit matches et condamné à une amende de 155 000 £, tandis que le père d’Erling Haaland a dû se résoudre à mettre un terme à sa carrière prématurément après cette blessure…

"Il m'a fait tourner en bourrique dès le début du match", a écrit Keane dans son autobiographie de 2002.

"A cinq minutes de la fin... Je me suis jeté en avant sur Haaland. J'essayais de le faire trébucher plutôt que de lui donner un coup de pied. Je savais que cela signifierait probablement un carton mais, merde, il m'a fait mal à la tête."

"J'avais attendu assez longtemps. Je l'ai frappé fort, putain. La balle était là (je crois). Prends ça, connard."