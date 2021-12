Cristiano Ronaldo et Sir Alex Ferguson se sont retrouvés à Manchester United dans une interview spéciale qui voit les deux hommes revenir sur leur temps ensemble à Old Trafford.

Le Portugais, qui est revenu à United au début de la campagne 2021-22 après l'avoir quitté plus d'une décennie auparavant, a connu plusieurs saisons riches en trophées sous Ferguson et n'a jamais caché son appréciation de l'Écossais.

Dans une interview conjointe réalisée par le site officiel du club des Red Devils, le duo s'est ouvert sur la progression de leur relation au fil des ans et sur la manière dont leur admiration mutuelle a grandi.

Ronaldo et Ferguson sur... L'arrivée de Cristiano à Man Utd

Ronaldo : "Imaginez que vous avez 18 ans, que vous arrivez du Sporting Lisbonne, que vous jouez avec les stars - avec [Ryan] Giggs, [Paul] Scholes, Roy Keane et [Ole Gunnar] Solskjaer. J'étais un peu nerveux.

"Mais il m'a beaucoup aidé à communiquer. Il m'appelait parfois dans son bureau avec le traducteur, mais cela n'avait pas d'importance. L'important était de me dire des choses pour m'aider à grandir comme une personne, comme un joueur, et depuis le premier jour, tout ce qu'il m'a dit [qu'il ferait], il l'a fait. "

"Je l'apprécie beaucoup, je dis toujours que, pour moi, il est comme un père pour moi dans le football. Donc je dois apprécier tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, surtout pour le club... il a fait un travail incroyable."

Ferguson : "Avec n'importe quel garçon venant d'un autre pays, 18 ans, je pense qu'il était le plus jeune que nous ayons jamais fait ça, avec Cristiano, sa mère est restée assez longtemps. Je pense qu'avoir de la famille autour de soi quand on fait un mouvement comme celui-là, quand on vient dans un autre pays, c'est vraiment important.

"Je sais que sa mère était habituée au déménagement de Madère à Lisbonne lorsqu'il était enfant. Mais venir dans un autre pays où la langue est différente, c'est un grand pas pour une jeune personne."

Ronaldo et Ferguson sur... un début "fantastique"

Ferguson : "Je pense que le club s'est très bien débrouillé mais je me souviendrai toujours que lorsque nous avons eu cette discussion, je pense que je voulais faire comprendre à son agent en particulier, qu'il ne jouera pas tous les matchs mais que s'il est si bon, je ne peux pas l'en empêcher."

"Vous faites toujours jouer vos meilleurs joueurs et lors du premier match de la saison [contre Bolton - United allait gagner 4-0], il était remplaçant, il est entré en jeu et il a été absolument fantastique."

Ronaldo : "Trente minutes !"

Ferguson : "Le public était magnifique, le public l'a adoré. Nous étions donc dans la situation suivante : est-ce que je le fais jouer le match suivant ou est-ce que je le remets sur le banc ? C'est un gros problème, ça !"

Ronaldo & Ferguson sur... les beaux moments qu'ils ont partagés

Ronaldo : "C'est difficile d'en citer un [moment qui ressort comme le meilleur]. Il y a eu tellement de beaux moments que nous avons vécus ensemble. Pas [seulement] le fait de gagner des choses, ce qui est le plus difficile, mais dans mon cœur, je garde les choses les plus difficiles.

"Il (Ferguson) ne s'en souvient probablement pas, mais je dirai que, parce que c'est une belle histoire, je me souviens d'un jour où mon père était à l'hôpital, et j'étais si ému, si bas, et je parle avec lui (Ferguson) et il dit : 'Cristiano, ce n'est pas grave. Va là-bas, deux ou trois jours".

"Et nous avons eu des matchs difficiles, et j'étais un joueur clé à ce moment-là. Et il a dit que ce sera difficile parce que nous avons des matchs difficiles, mais je comprends votre situation. Tu peux partir, tu peux aller voir ton père.

"Pour moi, c'est la chose la plus importante, à part gagner la Ligue des champions, les coupes et autres. Donc je dois l'apprécier parce que, comme je vous l'ai dit au début, ce qu'il m'a dit, il l'a toujours fait, donc je dois l'apprécier davantage."