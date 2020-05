Manchester United - Ighalo : "Terminer la saison avant de penser au contrat"

Alors que son prêt à Manchester United touche à sa fin, l'attaquant n'a qu'une chose en tête : prouver sa valeur en terminant la saison 2019/20.

avait besoin d'un attaquant supplémentaire pour pallier aux blessures dans son secteur offensif, et Manchester United avait trouvé le profil idoine avec l'arrivée durant le mercato hivernal de Odion Ighalo, joueur du ​Shangai Shenhua, qui a débarqué sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Auteur de 4 buts en 8 rencontres toutes compétitions confondues, le Nigérian a rendu bien des services aux Red Devils. Au point de prolonger l'aventure ? Pas sûr.

"Terminer la saison avant de penser au contrat"

En effet, alors que son contrat se termine à la fin du mois, la situation de l'attaquant se veut encore plus compliquée depuis la pandémie de coronavirus. Dans le flou total quant à son avenir, Odion Ighalo espère en tout cas voir la saison reprendre dans les prochaines semaines.

"J'aimerais terminer la saison si c'est possible. J'étais en bonne forme, en marquant des buts et maintenant nous sommes arrêtés depuis plus d'un mois. J'ai fait de mon mieux et j'espère que nous reviendrons jouer. L'équipe était dans une bonne passe avant la pandémie. Pour le moment, je ne suis que prêté, ce qui réduira mon temps au club (...) Le club, moi-même, et chaque footballeur devons juste penser au présent et à terminer la saison avant de penser au contrat. Je veux juste que tout le monde soit en sécurité et voit ce que l'avenir nous réserve", a ainsi déclaré l'ancien joueur de , dans une interview accordée à la BBC.