Manchester United-Huddersfield 3-1, un doublé de Pogba permet à Solskjaer de réussir sa première à domicile

Manchester United s'est offert le scalp d'Huddersfield à domicile pour la première de son nouveau manager à Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjaer avait prévenu en conférence de presse d'avant-match, son équipe allait jouer l'attaque pour la première du manager norvégien dans l'antre d'Old Trafford après un large succès acquis à Cardiff il y a quelques jours.

Pourtant, dès la dixième minute, ce sont les visiteurs qui se signalent avec Kongolo qui reçoit un service millimetré et envoie le cuir juste au-dessus. Une fausse alerte pour les Red Devils qui réagissent à la demie-heure de jeu sur un corner bien tiré sur Mata sur lequel Nemanja Matic saute très haut pour catapulter le cuir au fond sur un coup de crâne bien placé. Manchester United mène mais continue d'attaquer avec Diogo Dalot qui tente une frappe non cadrée et qui passe à droite des cages adverses à 5 minutes de la fin du premier acte.1-0, ce sera le score au repos en faveur de locaux qui n'ont pas démérité, même si les visiteurs ont été dangereux à différentes reprises.

Ces derniers menacent d'ailleurs après le repos. Kachunga décoche une frappe depuis le coin de la surface et cette tentative frôle la barre mancunienne. Manchester United attendra l'heure de jeu pour riposter et se mettre définitivement à l'abri. Ander Herrera profite d'un débordement de Mata pour transmettre vers Paul Pogba. Le Français, dans une position idéale au coeur de la surface adverse, ne se pose pas de questions, 2-0 pour les locaux.

Des locaux qui n'ont pas dit leur dernier mot. Alors qu'Huddersfield laisse des espaces derrière, United avance dans l'axe avec Pogba qui écarte pour Lingard. Ce dernier remet pour le Français qui s'approche et décoche une frappe lointaine magistrale qui ne laisse aucune chance au portier adverse pour le 3-0. À deux minutes du terme, Huddersfield réduira la marque. Jorgensen est trouvé dans la surface, lui qui est complètement démarqué et peut réussir un frappe au ras du poteau gauche.

3-1, score final. United enchaîne avec un nouveau succès pour Solskjaer à la maison cette fois. La bisbille Pogba-Mourionho est plus que jamais de l'histoire ancienne.