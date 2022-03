Manchester United - Henderson : "Je jouerais en League One si je n'étais pas parti en prêt"

Dean Henderson affirme qu'il n'aurait jamais réussi à intégrer l'équipe première de Manchester United s'il n'avait pas été envoyé en prêt pour expérimenter le football dans les ligues inférieures.

Passé par tous les échelons

Le gardien de but a gravi les échelons de la pyramide du football anglais, passant de la National League à la League Two, à la League One puis au Championship avant que Man Utd ne lui offre une place de remplaçant de David De Gea.

Le joueur de 25 ans affirme que ses prêts à Stockport, Grimsby, Shrewsbury Town et Sheffield United ont fait partie intégrante de son développement et lui ont permis d'arriver là où il est aujourd'hui.

"Je me souviens d'être allé [à Stockport] quand j'étais jeune", a-t-il déclaré au site Internet de Manchester United.

"Pour être honnête, j'ai absolument adoré ça. C'était dur, vraiment dur, en tant que jeune garçon. Aller dans cette division m'a ouvert les yeux. Je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'a été donnée par le manager de l'époque, Jim Gannon, qui m'a soutenu parce que je ne jouais pas très bien.

"Je me faisais vraiment écraser sur les centres, envoyant le ballon à 80 mètres sur la tête de l'attaquant et, si je ne le faisais pas, le manager me criait dessus depuis le banc de touche. Cela m'a bien servi et j'apprécie vraiment l'opportunité qu'ils m'ont donnée.

"Je crois que lors de mes débuts, au cours des cinq premières minutes, leur grand attaquant m'a dit : "Colle-le au gardien, il se fait dessus". Je me suis dit : 'C'est ça, mon pote, je suis là pour ça'. J'ai donc décidé d'y aller et, avant même que j'y arrive, il m'a balancé la balle au-dessus de la tête. Ce sont les choses que vous apprenez et que vous passez à autre chose. C'était génial pour moi.

"C'est pourquoi je suis assis ici aujourd'hui. Si je n'étais pas parti en prêt, je serais probablement en League One maintenant, pour mon premier prêt. Je me suis battu pour ça et je m'y tiens, c'est la meilleure décision de ma vie."

Des débuts prometteurs avec United

Henderson a fait ses débuts en équipe première pour United en septembre 2020 et a fait 13 apparitions en Premier League cette saison-là.

Il n'a pas joué dans l'élite anglaise cette année, mais a participé une fois à la Ligue des champions, à la FA Cup et à la Carabao Cup.