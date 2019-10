Manchester United - Giggs raconte Ronaldo, du plongeur à l’homme providentiel

Les premiers mois à Manchester United ont été compliqués pour CR7. Jusqu’à l’éclosion, à force de travail. Une histoire racontée par Ryan Giggs.

L’ancien ailier de , Ryan Giggs, n’a pas tari d’éloges au sujet de son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Et notamment sur la façon dont les Red Devils lui ont permis de devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

Mais Giggs se souvient aussi que le chemin a été long et douloureux pour le Portugais lors de ses débuts à Manchester United, lorsqu’il est arrivé avec l’étiquette du "teenager" le plus cher de l’histoire de la en 2003, en provenance du Sporting.

"Difficile d’imaginer qu’il deviendrait l’un des meilleurs buteurs de l’histoire"

"On ne pouvait pas s’imaginer qu’il deviendrait l’un des meilleurs buteurs de l’histoire. On ne pouvait juste pas", s’est remémoré le sélectionneur du lors d’un entretien accordé à BeIN Sports.

"Lors de son premier match contre Bolton, il a régalé le public avec ses gestes. Mais ensuite, il y a eu les plongeons, la frustration. Quand passer le ballon, quand ne pas le faire, trop de dribbles, des simulations… ses débuts ont finalement été difficiles."

Mais il n’a pas fallu longtemps avant que CR7 ne devienne le joueur le plus important de l’équipe. À l’époque, Giggs avait déjà conscience de ses énormes qualités.

Le déclic, puis le régal

"Tout d’un coup, il a eu ce déclic et après, il fallait juste passer la balle à Cristiano. Même dans notre équipe où il y avait tout de même Tevez, Scholes ou encore Rooney, il était celui qui faisait la différence."

"Il était celui qui nous sauvait lorsqu’on était dans la difficulté. C’est devenu un buteur, l’homme qui gagne les matchs au plus haut niveau."

"Tous les plus grands joueurs de l’histoire se révèlent lors des grandes affiches. Il l’a fait pour nous, comme il l’a ensuite fait pour le et la aujourd’hui. C’est une certitude : il doit être considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps"