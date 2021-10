Manchester United : Gary Neville allume la mentalité des joueurs

Le consultant s'en est pris une nouvelle fois aux Red Devils, dont les performances sont insuffisantes, remettant cette fois en cause leur caractère.

Gary Neville a de nouveau utilisé sa tribune sur Sky Sports pour critiquer une équipe de Manchester United peu performante qui a laissé Leicester City l'écraser lors de sa défaite 4-2, samedi. S'exprimant dans l'émission Monday Night Football, Neville a qualifié les joueurs de Manchester United de "bébés" avec trop d'ego pour jouer ensemble. Il a comparé leurs performances à celles de Manchester City et Liverpool, qui, selon lui, "travaillent comme des chiens" pour obtenir des résultats.

United est relégué à la sixième place de la Premier League, à cinq points du leader Chelsea. "United a été épouvantable tout au long du match", a déclaré Neville. "En deuxième mi-temps, il y a eu un changement énorme, énorme - Leicester semblait pouvoir marquer à chaque attaque. United est tout simplement trop large, il y a de l'espace partout et c'est une équipe assez horrible à regarder quand elle est trop large. Ils doivent penser qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont."

"S'ils marquent, ils gonflent leur poitrine"

"Vous vous retrouvez avec deux équipes : le cinq de devant, les égos, les grands joueurs, et le cinq de derrière. Vous avez des erreurs individuelles, mais aussi une équipe déconnectée. Cette équipe de United est également très mauvaise dans sa réaction aux buts. Ils sont comme des bébés. S'ils marquent, ils gonflent leur poitrine. Des erreurs vraiment basiques. Les joueurs de City et Liverpool travaillent comme des chiens, et ce sont les meilleurs joueurs du monde. Pourquoi acceptons-nous que les joueurs de United ne travaillent pas aussi dur qu'eux ? Ole [Gunnar Solskjaer] doit tirer le meilleur d'eux. S'il ne le fait pas, il aura un énorme problème à la fin de la saison", a ainsi analysé l'ancien joueur du club, remonté.

"Je ne crois pas que ce soit un problème de [Paul] Pogba", a ajouté Neville au sujet du milieu de terrain souvent critiqué. "J'ai vu des attaquants s'agiter sur des coéquipiers qu'ils n'aiment pas - et cela doit cesser. Ce qu'Ole doit prouver, c'est qu'il peut faire travailler les meilleurs joueurs. Les attaquants de United ne sont pas organisés, ils doivent faire des efforts", a insisté le consultant, qui n'a que peu goûté au revers concédé au King Power Stadium, samedi après-midi.

Le défenseur latéral Luke Shaw a récemment déclaré que la mentalité du club s'était considérablement améliorée après la signature de Cristiano Ronaldo - mais cela n'a pas encore porté ses fruits sur le terrain. La saison est ouverte pour Solskjaer et ses joueurs. Mercredi, ils rencontreront l'Atalanta en Ligue des champions et devront éviter la défaite à tout prix, sous peine d'être encore davantage exposés à des critiques de plus en plus insistantes en ce mois d'octobre.