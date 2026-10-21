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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Manchester United frappé par un nouveau coup dur sur le front des blessures ! Benjamin Sesko risque quatre mois d’absence, Michael Carrick s’inquiète de son rétablissement

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Manchester United a appris une mauvaise nouvelle : son attaquant vedette Benjamin Sesko pourrait être éloigné des terrains jusqu’à quatre mois après un sérieux contretemps lié à une blessure. L’international slovène, devenu un élément central de l’attaque à Old Trafford, est désormais engagé dans une course contre la montre pour rejouer avant le printemps.

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Carrick face à une crise en attaque

Les options offensives de Manchester United viennent de subir un coup dur : selon plusieurs informations, Benjamin Sesko pourrait être indisponible jusqu’à la nouvelle année. L’attaquant de 23 ans est déjà à l’infirmerie depuis cinq semaines en raison d’une nouvelle complication, qui serait totalement distincte de la blessure au tibia dont il a souffert pendant six mois lors de la première partie de la saison.

Selon The Sun, le personnel médical du centre d’entraînement de Carrington procède à des examens approfondis pour déterminer l’étendue des dégâts. Les premières indications suscitent une vive inquiétude au sein du staff de Michael Carrick.


Carrick attend d’en savoir plus sur la date de retour de l’attaquant

L’attaquant joue un rôle essentiel dans l’effectif de United depuis son arrivée, mais ce nouveau contretemps laisse présager une longue période de rééducation. Si l’entourage du joueur garde l’espoir de le voir revenir avant février, le club se prépare au pire scénario : une absence de quatre mois. Carrick a évoqué la situation lors d’un point presse, reconnaissant les incertitudes entourant l’état de santé de l’attaquant. « Nous espérons avoir très bientôt une idée précise de la situation, a déclaré l’entraîneur de United à The Sun. Je n’essaie pas de repousser l’échéance. J’espère que la prochaine fois que nous parlerons, peut-être pas demain, mais d’ici la fin de la semaine, nous y verrons un peu plus clair. Des examens sont en cours, nous verrons ce qu’ils révèlent. »

Manchester United accélère ses projets de recrutement face au manque de buts

Cette blessure tombe particulièrement mal pour Manchester United, qui peine depuis quelque temps à faire preuve de régularité devant le but. La décision du club de ne pas recruter de doublure au poste d’avant-centre lors du mercato estival est désormais remise en question, d’autant qu’il n’a pas réussi à organiser le départ de Joshua Zirkzee.

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Everton a bien tenté de recruter l’international néerlandais à la dernière minute, le dernier jour du mercato, mais les dirigeants de United ont bloqué son départ afin de préserver une profondeur d’effectif suffisante. Zirkzee peine toutefois à gagner la confiance de Carrick : il n’a été titularisé qu’une fois lors des 27 derniers matches sous l’actuel encadrement technique.

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Sesko risquant d’être indisponible jusqu’à la fin de l’année civile, la pression s’accentue sur la cellule de recrutement, appelée à trouver des cibles pour le mercato de janvier. Le club a beaucoup investi dans son attaque ces deux dernières années, dépensant au total 108,5 millions de livres sterling pour Zirkzee et Rasmus Hojlund avant de recruter Sesko pour plus de 73 millions de livres sterling. Malgré ces dépenses importantes, l’effectif actuel paraît limité, Bryan Mbeumo étant souvent contraint d’occuper le poste d’avant-centre en dépannage. Mbeumo se montre efficace à ce poste et partage actuellement la tête du classement des buteurs du club, mais l’absence d’un véritable numéro neuf pose un problème tactique croissant à l’entraîneur.

Solutions internes et chemin vers la guérison

Alors que United doit composer avec un calendrier chargé, comprenant des rencontres cruciales de Premier League et des échéances européennes, la présence physique de Sesko manquera cruellement. Lors de sa première saison à Old Trafford, l’ancien joueur du RB Leipzig avait démontré sa valeur en inscrivant 12 buts, qui avaient directement rapporté 14 points à l’équipe en championnat. Privé de son efficacité devant le but, Manchester United traverse récemment une baisse de forme, illustrée par un match nul frustrant contre son rival Leeds United (1-1), qui a porté à six matches sa série sans victoire toutes compétitions confondues.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »