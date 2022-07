Manchester United fonce sur Lisandro Martinez mais n’oublie pas De Jong

Le club anglais est en passe de boucler la venue du défenseur argentin Lisandro Martinez. Frenkie De Jong reste aussi une cible pour les Red Devils.

Manchester United est en passe de boucler la venue de Lisandro Martinez pour 50 millions d’euros. Les négociations avec l'Ajax sont maintenant à un stade avancé, et un accord devrait être trouvé pour faire du défenseur central le deuxième transfuge de l'été pour Erik ten Hag.

Comme l'a révélé GOAL, United s'est placé en pole position pour Martinez après qu'Arsenal, l'un de ses rivaux, ait fait marche arrière dans ce dossier, convaincu que le joueur préférait rejoindre Old Trafford.

L'Ajax avait été réticent à vendre - rejetant des offres antérieures d'environ 45M€. Mais l'international argentin a clairement indiqué qu'il souhaitait rejoindre la Premier League et retrouver Ten Hag, qui était son manager chez les champions des Pays-Bas

Comment Man Utd a-t-il devancé Arsenal dans la course à Martinez ?

Le directeur général de Man Utd, Richard Arnold, et le directeur du football, John Murtough, sont restés en Angleterre pendant que le club s'envolait pour une tournée en Thaïlande et en Australie la semaine dernière, dans le but de conclure les transferts.

Ils étaient à Barcelone cette semaine pour intensifier les négociations avec Frenkie de Jong, l'une de leurs principales cibles, et Martinez est le prochain sur leur liste de priorités.

United a attendu pour officialiser son intérêt pour Martinez, mais savait qu'un montant compris entre 45 et 55 millions d’euros serait suffisant pour conclure un accord après avoir vu des offres précédentes d'Arsenal rejetées. La détermination du joueur à rejoindre les Ten Hag a également été décisive.

Quels autres transferts Man Utd va-t-il effectuer ?

United reste convaincu que De Jong est décidé à rejoindre Old Trafford, malgré son insistance publique à vouloir rester à Barcelone.

Les deux clubs se sont mis d'accord sur un montant de base de 60M€, mais les questions relatives aux arriérés de salaire font obstacle à la conclusion de l'accord.

Arnold et Murtough ont rencontré des délégués en Catalogne cette semaine pour tenter de trouver une solution, tandis que l'accord du Barca pour Raphinha ne fait qu'augmenter leur besoin de vendre pour trouver des fonds.

United espère toujours que Christian Eriksen signera son contrat de trois ans à temps pour rejoindre l'équipe en Australie.

Ten Hag a également souligné le besoin de renforts en attaque, mais il manque 23M€ à United pour atteindre le prix demandé par l'Ajax pour l'ailier brésilien Antony.