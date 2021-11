Manchester United : Ferdinand n'a plus confiance en Solskjaer

Avec les performances de Manchester United qui montrent peu de signes d'amélioration, la position d'Ole Gunnar Solskjaer est de plus en plus scrutée et maintenant, Rio Ferdinand, l'un de ses plus grands supporters, pense qu'il est peut-être temps de changer.

L'ancien défenseur des Red Devils a soutenu Solskjaer comme l'homme de la situation depuis que le Norvégien a pris la relève par intérim, mais il semble maintenant que le légendaire défenseur central n'ait plus confiance dans les capacités de l'entraîneur.

"De là où il est arrivé à là où il nous a amenés au début de cette saison, je pense que c'est positif", a déclaré Ferdinand Vibe avec Five.

"Je regarde notre équipe chaque semaine et je me demande ce que nous allons faire, tactiquement.

"Je ne vois pas de philosophie ou d'identité dans la façon de jouer de United, quelle qu'elle soit de la part de la direction. Je suis assis ici, confus, à regarder l'équipe."

"Quand vous regardez ça comme ça avec la fenêtre de transfert de l'été que nous avons eu, nous étions tous assis ici, excités, pensant 'c'est là que nous sommes censés être'.

"Je reviens sur ce point. Ole a été engagé avec la mission de nous ramener à un point, un moment où vous pensez qu'il a ramené une certaine fondation. Au début de cette saison, nous nous disions 'oui, c'est ça'."

Ferdinand a déclaré qu'il avait depuis longtemps l'intuition que Solskjaer n'était peut-être pas l'homme idéal pour ramener United là où on le dit.

"J'étais toujours un peu sceptique au fond de moi. Pouvait-il nous amener à être champions ? Je n'étais pas sûr, je n'étais pas totalement convaincu, mais j'espérais qu'il serait capable de le faire", a-t-il déclaré.

"Mais la démonstration avec l'effectif qu'il a accumulé jusqu'au début de cette saison et ce que j'ai vu cette saison, j'ai juste l'impression que c'est peut-être le moment maintenant de passer le témoin à quelqu'un d'autre qui peut nous faire avancer."